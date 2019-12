Vermund forarger: »En neger er en neger, en perker er en perker«

Automatisk oplæsning Beta

Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund, får masser af opmærksomhed. Ikke for nogen politisk bedrift i sit virke som folketingsmedlem og partileder, men for at bruge og gentage ordet »perker« som betegnelse for personer med indvandrerbaggrund.

De første øjenbryn blev løftet, da Pernille Vermund i DR-dokumentaren ’Vermund og kampen om højrefløjen’, som blev sendt tirsdag aften, kaldte en forbikørende person i trafikken for »perker«. Hun tog sig straks til munden og blev irettesat af en mand, der formanede: »udlænding«.

Udbruddet og udtrykket forargede Alternativets retsordfører, Sikandar Siddique. Han har tidligere kritiseret Vermunds partifælle Mette Thiesen for på Folketingets talerstol at omtale fremmedkrigere som »afskum«.

»Vermund, Thiesen og Paludan er åbenbart et fedt. Kan vi blive enige om, at I skal stoppe med at kalde nye danskere henholdsvis ‘perker’, ‘terroristsympatisør’ og ‘samfundstaber’!?«, skrev Sikandar Siddique på Twitter.

Over for Ekstra Bladet forsvarede Vermund sin ret til at bruge ordet og desuden sige »neger«, hvis hun føler for det.

»Jeg fortryder det ikke. Lad os nu kalde tingene, hvad de er, hvis man er neger, så er man neger, hvis man er perker, så er man perker, hvis man er indvandrer, så er man indvandrer«.

»Jeg laver ikke om på mig selv, hverken af hensyn til Sikandar eller andre. Jeg siger neger, når jeg siger neger, og jeg siger perker, når jeg siger perker, og det har jeg det sådan set fint med«, siger Pernille Vermund.

Perle-sagen i politiet

Debatten om skældsordet »perker« får dermed en ny tur i mediemøllen og på de sociale medier. For godt 10 år siden affødte det kritik og store overskrifter, da en betjent på video øjensynligt kaldte en demonstrant for perker.

Københavns Politi tog straks afstand fra den »racistiske« sprogbrug, og Rigspolitiets Rejsehold og statsadvokaten blev aktiveret i sagen. Den følgende undersøgelse konkluderede dog, at betjenten havde sagt »perle« og ikke »perker«. Det sprogbrug fik politiassistenten dog også kritik for, da »det er af væsentlig betydning, at politiet til enhver tid anvender korrekt sprogbrug overfor borgerne« som statsadvokat Lise-Lotte Nilas sagde.

Radikale Venstres næstformand, Sofie Carsten Nielsen, skriver på Twitter, at det er vigtigt at tage afstand fra Pernille Vermunds sprogbrug.

»Vi vil ikke acceptere det! Det er uhørt og racistisk. Det skal ikke relativeres. Det skal undskyldes«, skriver hun.