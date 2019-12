Regeringen mørklægger dokumenter om økonomi bag klimalov Professor vurderer, at beregninger bag klimalov kan være afgørende. Men dokumenter holdes hemmelige.

Centrale dokumenter om økonomien bag klimaloven bliver holdt hemmelig af regeringen.

Det skriver Berlingske.

Avisen har bedt om indsigt i de beregninger, der ligger bag 2030-målet i klimaloven, og om rådgivningen i forhold til realismen i planen.

Samtlige 28 dokumenter om netop dette spørgsmål er imidlertid blevet stemplet som hemmelige og forsynet med et »nej« til, hvorvidt de kan udleveres.

Professor i økonomi ved Aarhus Universitet Bo Sandemann Rasmussen vurderer, at beregningerne kan være nogle af de mest afgørende for danskerne i nyere tid.

»Der har tidligere været reformer om tilbagetrækning og dagpenge, som har føltes hårde for den enkelte, men klimaomstillingen kan komme til at få langt større indvirkning på os alle sammen i forhold til det, vi tidligere har set«, siger han til Berlingske.

Liberal Alliance fik også nej

Klimaloven har et mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030 sammenlignet med niveauet i 1990.

Der findes ifølge Berlingske ingen kendte udredninger af, hvad det vil koste at gennemføre klimamålet. Det er dog beregnet, hvad det vil koste at gøre Danmark fri af kul, olie og gas inden 2050.

Liberal Alliance og Nye Borgerlige er de eneste partier, der ikke står bag aftalen om klimaloven, som blev indgået i begyndelsen af december.

Ole Birk Olesen, klimaordfører for Liberal Alliance, kalder det 'meget underligt', at dokumenterne holdes hemmelige.

»Der blev i forhandlingslokalet efterspurgt nogle tal for, hvad det ville koste at nå 70 procentmålet. Det kunne vi ikke få at vide«.

»Det er lidt mærkeligt, for man kunne godt lave nogle regnestykker under nogle bestemte forudsætninger. Man kunne se, hvor meget har det kostet at reducere Danmarks udledning af klimagasser historisk set«, siger Ole Birk Olesen til Ritzau.

I et skriftligt svar til Berlingske forsikrer klimaminister Dan Jørgensen (S), at beregningerne vil blive lagt frem næste år, når det skal besluttes, hvordan regeringen vil nå sit klimamål.

