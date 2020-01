Yildiz Akdogan holder pause fra politik Socialdemokraten kalder det en nødvendig beslutning at sige farvel til sin kreds og trække sit kandidatur.

Yildiz Akdogan, som ad to omgange har siddet i Folketinget for Socialdemokratiet, har besluttet sig for at trække sig som folketingskandidat og holde en pause fra politik.

Det skriver hun i et opslag på Facebook.

»Det nye år starter med en stor beslutning for mit vedkommende«, skriver hun.

»Efter knap 15 år som folketingskandidat for Brønshøj-Vanløse-kredsen i København har jeg valgt at trække mit kandidatur. Det har ikke været en nem beslutning, men det var en nødvendig beslutning«.

Hun mener, at det er bedst for både kredsen og hende selv, at de ikke 'slider unødigt på hinanden'.

»Man kan ikke altid være enige om alt - og derfor viger jeg nu min plads, så begge parter kan få en ny start med nye muligheder«, skriver hun.

46-årige Yildiz Akdogan, som ikke opnåede genvalg ved valget i juni, understreger dog, at hun ikke er færdig med politik.

»Selv om min gamle kreds og jeg nu går hver vores vej, er mine grundholdninger eller mine principper fuldstændig uændrede. Mit motto om at være menneske først har været min ledetråd igennem både mit politiske og private liv. Det er det fortsat«, skriver hun.

Yildiz Akdogan er født i Tyrkiet og kom med sine forældre til Danmark, da de skulle være gæstearbejdere.

Hun har været en af de første kvinder med indvandrerbaggrund i både Socialdemokratiet og i Folketinget.

Akdogan blev første gang valgt ind i 2007 og blev blandt andet it-ordfører for Socialdemokratiet. Ved valget fire år senere måtte hun dog forlade Folketinget.

Da den tidligere socialdemokratiske minister Karen Hækkerup forlod Folketinget i 2014, vendte Yildiz Akdogan tilbage. Ved folketingsvalget året efter blev hun igen valgt ind.

