S om udskældt kampagnefilm: Ingen børn med udenlandsk baggrund mødte op Kritikere undrer sig over, at ingen minoritetsbørn medvirker i ny S-kampagnefilm. Ordfører afviser kritik.

I en ny kampagnevideo, som Socialdemokratiet efter statsministerens nytårstale har udgivet på de sociale medier, står 11 unge i en sportshal iført sportstøj og med en håndbold i hånden.

Tidligere formand for Børnerådet Per Larsen læser i videoen en række udsagn op. De unge, som kan erklære sig enige, skal tage to skridt frem mod håndboldmålet.

»Tag to skridt frem, hvis begge dine forældre er i arbejde«, læser han eksempelvis højt, og flere af de unge træder to skridt frem. Andre bliver stående.

Budskabet er, at børn og unge i Danmark vokser op med vidt forskellige forudsætninger.

Kritikere har dog bidt mærke i, at alle børnene er etnisk danske og undrer sig på de sociale medier højlydt over, at ingen børn med minoritetsbaggrund er repræsenteret.

»Når Socialdemokratiet vælger at lave en reklamevideo med kun hvide børn, kan det skyldes en tanke, hensynsløs ærlighed om egen politik - eller tankeløshed. Jeg vælger at håbe på det sidste, men....«, skriver tidligere folketingsmedlem Per Clausen (EL) for eksempel på Twitter.

Se videoen her:

Socialdemokratiets politiske ordfører, Jesper Petersen, forklarer, at det er helt tilfældigt, hvem der mødte op i håndboldhallen, da filmen skulle optages.

Dermed er der heller ikke foretaget en casting eller udvælgelse af de medvirkende, og han mener, at debatten er afsporet.

Hvorfor er der ingen unge med anden etnisk baggrund med i filmen?

»Der er jo ikke tale om et bevidst fravalg. Vi har villet lave et socialt eksperiment og vise, at der stadig ikke er reelt lige muligheder for børn i Danmark. Dem, der dukkede op den dag, er de børn, som fremgår af videoen«, siger han.

Så det er tilfældigt, hvem der har deltaget i kampagnefilmen?

»Ja, det er det på den måde, at det blev slået bredt op på en skole i Brøndby, at man havde mulighed for at deltage i det her eksperiment om ulighed. For at være sikker på, at der var nok til at gennemføre det, har vores kampagneafdeling også sørget for, at der var unge DSU'ere, som var parate til at være med i filmen«, siger Jesper Petersen.

»Vi synes, at den meget klart viser forskellen på de vilkår, børn vokser op under. Den pointe håber jeg, at man kan se, uanset hvordan statisterne ser ud.

»Der er også et vist udsnit af unge, som er handicappede. Der er jo heller ingen handicappede med. Der er jo heller ikke alle mulige andre minoriteter, vi har gjort noget særligt for. Det er tilfældige unge.

Synes du, at kampagnefilmen er lige i øjet?

»Vi synes, at det er en rigtig god film, fordi den viser den pointe, vi vil have frem. Det er ikke meningen, at det skal være et repræsentativt udsnit. Det påstår vi heller ikke«.

»De folk, som rejser den her diskussion, er med til at afspore debatten. Også for de minoritetsbørn, som har behov for, at vi har en stærkere diskussion om, hvordan vi hjælper børn, der ikke har de bedste forudsætninger«.

Men kan du slet ikke forstå en del af kritikken af, at minoritetsbørn ikke er med i filmen, når de, som du selv siger, er en vigtig del af debatten om social arv?

»Vi har lavet en kampagnevideo, som meget illustrativt viser de sociale forskelle i Danmark. Den diskussion tager vi på vegne af alle børn i Danmark uanset etnicitet«.

Ville I også have lavet filmen, hvis det kun var unge med anden etnisk baggrund, som var mødt op?

»Jeg vil tro, at vi kunne få den pointe frem med sociale uligheder på samme måde. Så for min skyld ingen alarm. Det skete bare ikke«.

