Regeringen og regioner indgår aftale om flere sygeplejersker

Regeringen har indgået en aftale med Danske Regioner, der skal sikre, at der kommer 1.000 flere sygeplejersker i 2021, som det blev aftalt i finansloven i december.

500 af sygeplejerskerne skal findes i år.

»Aftalen betyder en markant og konkret indsats i forhold til sygeplejerskerne ude på sygehusene, som vi vil følge op på, så vi sikrer, at vi når målet om 1000 flere sygeplejersker«, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Dansk Sygeplejeråd bakker op om aftalen, der bliver præsenteret fredag eftermiddag ved et doorstep i Finansministeriet.

I december nåede S-regeringen til enighed med De Radikale, SF, Enhedslisten og Alternativet om at sætte 300 millioner kroner af i år og 600 millioner kroner årligt fra næste år til at ansætte flere sygeplejersker.

De afsatte midler skal gøre det muligt at ansætte i alt 1.000 flere sygeplejersker fra næste år, og de første 500 skal altså findes i år.

Danske Regioner vil gennemføre en række initiativer, der skal sørge for, at målsætningen bliver nået.

Midlerne er blandt andet at få personale på sygehuse til at gå fra deltid til fuld tid, og at alle nye stillinger bliver slået op på fuld tid.

Derudover skal der indføres bedre introduktionsforløb for nyuddannede, og der skal være bedre sammenhæng i praktikforløb med henblik på at mindske frafaldet på uddannelserne.

»Både på patienternes og medarbejdernes vegne er jeg glad for, at der med aftalen sikres finansiering til flere hænder på sygehusene«, siger Stephanie Lose (V), der er formand for Danske Regioner.

»Det vil styrke behandlingen for patienterne og arbejdsmiljøet ude på afdelingerne. Der er dog en stor udfordring med rekruttering, da der ikke er stor ledighed blandt sygeplejerskerne, og det gælder også andre personalegrupper«.

»Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi er enige med de faglige organisationer om en fælles indsats for, at flere kan komme på fuldtid, da det også vil bidrage til flere hænder«, siger hun.

ritzau