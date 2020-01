DF overrasker Hummelgaard med melding om flere penge til arbejdsløse

Beskæftigelsesministeren har ikke planer om at ændre på udhulingen af dagpenge foreløbig. Det skyldes økonomi og et manglende flertal i Folketinget. Flertallet er nu kommet, efter at Dansk Folkeparti har meldt sig klar til at finde en løsning, skriver DR.

»Det er en overlevelsesudbetaling, man får. Den forsvinder mere og mere i takt med, at de bliver ved med at skære i vores dagpenge, i stedet for at den følger lønudvikling«.

Leif Kisbye er murerarbejdsmand, og grundet sit sæsonbetonede arbejde har han været på dagpenge mange gange. Han er derfor en af dem, der tydeligt mærker udhulingen af dagpengenes værdi.

Det sker, da dagpengesatsen ikke bliver reguleret i samme takt som lønnen, fordi der hvert år bliver taget en bid i såkaldt satsregulering. Det har været tilfældet i en årrække, og derfor vokser gabet mellem løn og dagpenge.

En problematik som både fagforeningerne og to af regeringens støttepartier, Enhedslisten og SF, kræver en løsning på.

Men de får den ikke, fortæller beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard i et interview med Politiken, til trods for, at regeringen er »virkelig optaget af den her problemstilling på rigtig mange leder og kanter«.

DF vil med i flertal om bedre dagpenge

Der er to årsager til, at ministeren ikke vil arbejde på en løsning nu. Den ene er økonomi:

»Det er dyrt at gøre noget ved det fra den ene dag til den anden. Det koster cirka halvanden milliard kroner at stoppe udhulingen. Det er halvanden milliard, der er i en prioriteringskonkurrence med alt fra pædagoger i daginstitutioner til tidlig tilbagetrækning, klima og investeringer i velfærd«, siger beskæftigelsesministeren.

Den anden forklaring handler om, at Peter Hummelgaard ikke tror, at han kan finde et flertal i Folketinget, der er enige med regeringen i, at problemet skal tackles.

Men her kan han måske godt tro om igen.

Til DR melder Dansk Folkepartis formand Kristian Thulesen Dahl sig nu klar til at være en del af et flertal for bedre dagpengesatser med Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten. De fire partier har tilsammen 91 mandater og dermed flertal i Folketinget.

»Jeg vil bare ikke se stille til, at beskæftigelsesministeren bruger det, at han ikke regner med, at han kan finde et flertal i Folketinget for det, som undskyldning til slet ikke at forhandle om det. For vi er fra Dansk Folkepartis side helt klar til at forhandle om det, hvis beskæftigelsesministeren ellers vil«, siger Kristian Thulesen Dahl til DR.

Minister overrasket over DF’s melding

Til DR fortæller beskæftigelsesministeren, at han er overrasket over udmeldingen fra Dansk Folkeparti. Han siger, at der til efteråret skal følges op på ændringerne i dagpengene for fem år siden. Og her forventer han så at tage diskussionen om udhuling af dagpengene - også med Dansk Folkeparti.

Både Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet var med til at vedtage dagpengeaftalen i 2015, som ministeren til efteråret vil følge op på. Her blev der blandt andet vedtaget en nedsat dimittendsats for nyuddannede uden børn og indførelsen af en karensdag hver fjerde måned. Karendage er dage, hvor retten til dagpenge mistes, hvis ikke modtageren inden for en periode på fire måneder har arbejdet, hvad der svarer til tyve fuldtidsarbejdsdage.

Dansk Folkeparti var desuden med til at vedtage dagpengereformen i 2010, hvor den maksimale dagpengeperiode blev halveret fra fire til to år. Det er beskæftigelsesministeren opmærksom på, da han udtaler sig til DR.

»Det er spændende og i allerhøjeste grad nyt for mig, at det her er noget, som Dansk Folkeparti mener, at der er et behov for. Det var jo Dansk Folkeparti, der om nogen var med til at svinge øksen, da man for alvor forringede dagpengene under finanskrisen«, siger Peter Hummelgaard til DR.