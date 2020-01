Venstre straffer Kristian Jensen efter nyt sololøb: Han fratages sit ordførerskab og alle udvalgsposter Ledelsen i Venstres folketingsgruppe har frataget Kristian Jensen hans ordførerpost og udvalgspladser.

Venstre fratager den tidligere næstformand Kristian Jensen posten som arktisordfører og alle udvalgspladser. Det oplyser Venstre i en pressemeddelelse.

Pressemeddelelsen kommer, kort efter at Kristian Jensen i et interview med Jyllands-Posten har foreslået, at Venstre bør lave en større økonomisk reformpakke med regeringen, De Radikale og De Konservative.

Der er nogle interne spilleregler, der skal følges. Det er de ikke blevet, og det har nogle konsekvenser Sophie Løhde, politisk ordfører i Venstre

Han siger selv til Jyllands-Posten, at han ikke har orienteret ledelsen i partiet om sine idéer.

Politisk ordfører i Venstre Sophie Løhde bekræfter pressemeddelelsen indhold og siger til Ritzau:

»Der er nogle interne spilleregler, der skal følges. Det er de ikke blevet, og det har nogle konsekvenser«.

I forbindelse med Kristian Jensens forslag i Jyllands-Posten understregede Sophie Løhde, at den tidligere næstformand ikke udtaler sig på vegne af partiet.

Det budskab gentager hun over for Ritzau.

Hvordan ser du Kristian Jensens fremtid i Venstre?

»Det må du tale med Kristian Jensen om. Jeg har ikke yderligere at tilføje«, siger Sophie Løhde.

Farvel til et ordførerskab og fem udvalgspladser

Kristian Jensen mister foruden sit ordførerskab også sine udvalgspladser. Hidtil har han været medlem af Den Arktiske Delegation, Finansudvalget, Færøudvalget, Grønlandsudvalget og Udenrigsudvalget.

Kristian Jensen har endnu ikke været ude og kommentere partiets barske beslutning, men på Twitter skrev han for en time siden dette om artiklen, som har udløst den nye ballade:

Der tales kun om at bruge penge i dansk politik, ikke om at gøre Danmark rigere. Jeg foreslår, at V, S, K og RV går sammen om en reformdagsorden, der kan finansiere bl.a. den grønne omstilling og bedre infrastruktur uden skattestigninger: https://t.co/EDeAfHx9SJ #dkpol #2030plan — Kristian Jensen (@Kristian_Jensen) January 11, 2020

Over for Jyllands-Posten forklarer Kristian Jensen baggrunden for sit soloforslag med, at han føler, at han har en »friere rolle nu«, fordi han ikke længere er en del af partiledelsen.

Kristian Jensen var fra 2009 til 2019 næstformand i Venstre. I den tid var formand for Venstres gruppe i Folketinget fra 2010 til 2015, udenrigsminister fra 2015 til 2016 og finansminister fra 2016 til 2019.

