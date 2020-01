Kristian Jensen bryder tavsheden: »Jeg står ved, hvad jeg har sagt«

Kristian Jensen udtaler sig for første gang, siden ledelsen i Venstre straffe ham for et interview, han ikke havde clearet med ledelsen.

Et lille døgn efter, at Venstres Kristian Jensen fik frataget sit eneste ordførerskab og alle sine udvalgsposter, giver han nu sin version af sagen.

»Jeg står ved, hvad jeg har sagt«, siger han til TV Midtvest på spørgsmålet, om han har fortrudt, at han gik i Jyllands-Posten med et interview, som partiledelsen har straffet hårdt.

»Jeg tror ikke, jeg afslører nogen hemmelighed ved at sige, at det ikke var den reaktion, jeg havde regnet med, så man kan godt sige, at jeg er overrasket«, siger han.

Han tilføjer, at han gerne havde set, at sagen havde fået et andet udfald, men anerkender Venstres ret til at fordele poster.

Han afviser, at han er på vej væk fra Venstre:

»Jeg er medlem af hjertet. Jeg har været med, siden jeg meldte mig ind som 17-årig, og jeg regner med fortsat at blive, til jeg en dag bliver lagt i graven«.

På spørgsmålet, om han ikke burde have forudset balladen, svarer han:

»Der er mange ting, man ser bedst i bakspejlet. Jeg kom med et interview, fordi det er nogen tanker, jeg har gjort mig som tidligere finansminister. Jeg ved, at regeringen sidder og skal lave en ny 2030-plan. Den synes jeg burde laves i bredt samarbejde med de partier, der har været med til at tage regeringsansvar, fordi vi på den måde kan trække Socialdemokratiet ud af den reformtørke, de har bragt sig i. Danmark har brug for, at vi bliver stærkere og rigere«.

Forbrød sig mod partiets spilleregler

Kristian Jensen blev lørdag aften frataget sit eneste ordførerskab som arktisordfører og alle fem udvalgsposter, efter han uden at have orienteret ledelsen i Venstre gav et interview til Jyllands-Posten, hvor han foreslog, at Venstre bør lave en stor økonomisk reformpakke med regeringen, Radikale og Konservative.

Han begrundede over for avisen sin udmelding med, at han selv mener, at han har en friere rolle i partiet, efter at han i efteråret gik af som næstformand.

Det var ledelsen ikke enig i:

»Der er nogle interne spilleregler, der skal følges. Det er de ikke blevet, og det har nogle konsekvenser«, forklarede partiets politiske ordfører, Sophie Løhde, lørdag aften.

Kristian Jensen mener ikke, at det, han sagde i interviewet i Jyllands-Posten, kolliderer med Venstres politik. Tværtimod.

»Interviewet ligger i forlængelse af Venstres politik«, siger han.

