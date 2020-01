Nu kommer regeringens udspil: »Forældres ret til deres barn er ikke ubetinget«

Regeringen klar med udspil, der skal forbedre vilkårene for omsorgsvigtede børn. De skal blandt andet have ret til at nægte samvær med deres biologiske forældre.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Regeringen præsenterer i dag en ny Barnets Lov, der for første gang tager afsæt i det enkelte barns forhold og behov og ikke i forældrenes – når børn er truet på deres udvikling, sundhed og omsorg.

Samtidig skal anbragte børn og unge have bedre muligheder for sige nej tak til samvær og kontakt med deres biologiske forældre.

Sådan lyder to af elementerne i regeringens ambitiøse udspil om omsorgsvigtede børn, der præsenteres i dag.

»Vi skal sætte børnene først i vores lovgivning, og de skal have mere at skulle have sagt i deres eget liv, end de har i dag. Derfor mener vi, at retten til selv at kunne sige fra er vigtig. Barnets stemme skal veje tungere«, siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til TV 2.

Hovedfokus i nytårstale

Statsminister Mette Frederiksen (S) gjorde udsatte og anbragte børn til hovedfokus i sin nytårstale. Hun er ikke tilfreds med indsatsen, og mener blandt andet, at der er behov for at anbringe flere børn uden for hjemmet.

Det er udmøntningen af disse tanker, der bliver præsenteret i dag i forbindelse med et regeringsseminar, hvor den nye Barnets Lov ventes at blive præsenteret, skriver Berlingske Tidende:

»Vi skal sætte barnet først ved at slå fast, at man altid skal vælge det bedste for barnet og ikke som i dag det mindst indgribende over for forældrene. Hvis barnets udvikling og sundhed er i fare, har fællesskabet et ansvar for at gribe ind. Forældres ret til deres barn er ikke ubetinget. Vi skal slå fast, at anbringelse ikke længere skal ses som en sidste udvej, men at målet er at forebygge omsorgssvigt hos barnet,« siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) til Berlingske Tidende.

Ifølge Danmarks Radio vil regeringen samtidig gøre det billigere for kommunerne, at tvangsfjerne omsorgsvigtede børn og at gennemføre frivillige anbringelser.

Billigere tvangsfjernelser

I dag får kommunerne 25-50 procent refusion fra staten i sager med udgifter på 830.000 kroner og mere.

Men nu foreslår regeringen, at kommunerne fremover får 75 procent refusion for beløb over 2.050.000 kroner.

»Jeg hører bekymringer fra forskellige organisationer om, at økonomien nogle gange kommer til at veje for tungt, og at vi dermed ikke får gjort det rigtige for de mest udsatte børn. At vi eksempelvis ikke får anbragt de børn, der har brug for en ny familie med nogle voksne, der kan tage sig ordentligt af dem«, siger Astrid Krag til DR.

Ifølge Politiken mandag er er der også fortsat store problemer med at tilbyde anbragte børn den undervisning, de har krav på.

Det vurderer chefen for Ombudsmandens Børnekontor, Susanne Veiga, på baggrund af seks besøg på institutioner med interne skoler i 2019.

»Selv om ombudsmanden tilbage i 2016 kritiserede en række institutioner til anbragte børn for ikke at tilbyde dem undervisning i de fag, de har krav på, tyder det på, at situationen ikke har ændret sig«, siger hun i dag til Politiken.