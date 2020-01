V-stemmer i Midtjylland bakker op om Kristian Jensens degradering De fleste er tavse, men flere stemmer i det midtjyske, hvor Kristian Jensen er opstillet, bakker ledelsen op.

Det er de færreste fra Venstre, der vil udtale sig om situationen i partiet, efter at formand Jakob Ellemann-Jensen lørdag aften fratog tidligere næstformand Kristian Jensen både ordførerskab og udvalgsposter.

Baggrunden var, at Kristian Jensen i et interview med Jyllands-Posten opfordrede til, at Venstre, De Konservative og de Radikale går sammen med S-regeringen om en 10-årig reformplan.

De tanker havde han dog ikke indviet gruppeledelsen i, og det var det, som fik Venstre-formanden til at slå ned.

Der er tavshed fra Venstres folketingsmedlemmer, som ikke vil udtale sig til citat, og det er der også i store dele af partiets midtjyske bagland, hvor Kristian Jensen er opstillet i Herning Nord-kredsen.

Enkelte medlemmer udtrykker dog deres opbakning til ledelsen. Holdningen er ikke nødvendigvis repræsentativ, og der kan naturligvis være Venstre-medlemmer, som bakker Kristian Jensen op, men som ikke ønsker at udtale sig mod partiets ledelse.

»Jeg finder det upassende med sådanne udmeldinger fra Kristian Jensen uden at det først er klappet af i folketingsgruppen. Så opbakning herfra til ledelsen«, lyder det i en sms fra Kurt Mosgaard, som er kommuneforeningsformand i Viborg.

Lokalformand: Det er en advarsel

Søren Høg, kommuneforeningsformand Syddjurs, mener, at den konsekvens, det har fået for Kristian Jensen at udtale sig uden først at vende det med ledelsen, kan betragtes som en advarsel.

»Der er en konsekvens, hvis man ikke følger reglerne, og det har så haft den her konsekvens i det her tilfælde. Hvis man aftaler nogle regler, og man ikke følger dem, så har det en konsekvens, og jeg vil ikke sætte spørgsmålstegn ved ledelsens beslutning«, siger han.

Jan Gade, som er kommuneforeningsformand i Odder, er også helt på ledelsens side.

»Jeg er fuldstændig enig i, at Venstres politiske linje planlægges i Venstres ledelse, og at Jakob Ellemann som Venstres leder fremlægger den«, siger han.

Kommuneforeningsformanden i Horsens, Per Svendsen, står ligeledes bag ledelsen.

»Det står naturligvis Kristian Jensen frit for at mene, hvad han vil, men så længe han har ordførerskaber for Venstre, vil det altid være smart at cleare sine udmeldinger med partiets ledelse. Venstres politik formuleres af vores formand, og jeg står 100 procent bag den beslutning, der er truffet«, siger han.

Jakob Ellemann-Jensen har knap to døgn senere ikke udtalt sig om degraderingen af Kristian Jensen. Han siger til BT, at han først vil kommentere, når Venstre holder gruppemøde tirsdag morgen.

Sophie Løhde, politisk ordfører, forklarede lørdag aften, efter at beslutningen var blevet meldt ud, at Kristian Jensen ikke har overholdt de interne spilleregler i partiet.

Hun pointerede, at Kristian Jensen i interviewet ikke taler på vegne af partiet, men ville derudover ikke forholde sig konkret til de reformtanker, den tidligere næstformand gør sig i Jyllands-Posten.

Kristian Jensen kommenterede søndag aften situationen over for TV Midtvest. Her sagde han, at ledelsen beslutning kom bag på ham.

»Det er deres (partiledelsens, red.) ret, og det tager jeg selvfølgelig fuldt ud til efterretning. Jeg står ved, hvad jeg har sagt i interviewet. Jeg ville gerne have haft, at det havde haft et andet udfald, men jeg anerkender ledelsens ret til at fordele poster«, siger Kristian Jensen.

