Ellemann: Jensen er bestemt ikke en færdig mand ... Men der er altså interne spilleregler i Venstre Jakob Ellemann-Jensen holder muligheden åben for et comeback til Kristian Jensen trods degradering.

Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, havde ingen andre muligheder end at fratage Kristian Jensen hans ordførerskab og udvalgsposter, efter at Jensen i Jyllands-Posten lørdag luftede sine tanker om en stor reformpakke.

Det siger Jakob Ellemann-Jensen tirsdag formiddag før et gruppemøde i Venstres folketingsgruppe på Christiansborg.

Her sætter formanden for første gang ord på den offentlige degradering, som han iværksatte efter Kristian Jensens soloudmelding.

»I Venstre har vi lige som i alle andre folketingsgrupper nogle interne spilleregler«.

»De regler betyder blandt andet, at man ikke melder ud på nye politikområder, uden at vi har diskuteret det og talt om det i Venstres folketingsgruppe, og uden at det foregår bare nogenlunde koordineret«.

»De regler har Kristian Jensen overtrådt noget så eftertrykkeligt her i weekenden. Derfor har jeg besluttet, at han nu ikke har nogen ordførerskaber, og at han ikke er med i nogen udvalg«, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Fratog Jensen ordførerposter

Venstre meddelte lørdag aften, at Jakob Ellemann-Jensen havde valgt at fratage Kristian Jensen posten som arktisordfører samt hans udvalgsposter i Folketinget.

Det skete, få timer efter at Jyllands-Posten offentliggjorde et interview med Kristian Jensen, hvor han havde opfordret til en bred økonomisk reformpakke med deltagelse af S-regeringen, Venstre, De Radikale og De Konservative.

Den udmelding havde han imidlertid ikke orienteret Venstres partitop om, og det førte til den hurtige degradering.

Kristian Jensen var fra 2009 til 2019 næstformand i Venstre, og han har været finansminister, udenrigsminister og skatteminister.

Et internt opgør efter sidste års folketingsvalg med den daværende Venstre-formand, Lars Løkke Rasmussen, førte til, at begge gik af som henholdsvis formand og næstformand.

Jakob Ellemann-Jensen siger, at Kristian Jensen ikke behøver at være en færdig mand i Venstre trods den offentlige afstraffelse.

»Nej, selvfølgelig betyder det ikke det«.

»Kristian Jensen har været medlem af Venstres folketingsgruppe i 20 år og har været næstformand i ti år, han har været gruppeformand, han har været finansminister. Han er en fremragende kapacitet«.

