Kristian Jensen: Danmarks Idrætsforbund og jeg skal lære hinanden bedre at kende

Venstres tidligere næstformand Kristian Jensen vil fortsætte med at passe sit arbejde som folketingsmedlem, efter at han i weekenden fik frataget alle sine tillidsposter i partiet.

Det skete, fordi han i et interview med Jyllands-Posten opfordrede til reformsamarbejde mellem S-regeringen, Venstre, De Konservative og De Radikale, uden at han på forhånd havde klappet det af med partiets ledelse.

»Jeg tager Venstres ledelses beslutning til efterretning og passer mit arbejde som folketingsmedlem og for Folketingets 2030-netværk, og det har jeg så fået mere tid til nu, og det vil jeg bruge min tid til fremover«, siger han.

Han fortæller, at han sideløbende er i gang med at undersøge, om han har opbakning til at stille op til en bestyrelsespost i Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Ifølge Politiken overvejer Kristian Jensen en fremtid som formand for Danmarks Idrætsforbund (DIF).

Per Bertelsen, formand for Dansk Håndboldforbund, udtaler til Politiken, at Kristian Jensen har kontaktet ham og sagt, at han er kandidat.

Selv siger Kristian Jensen:

»Man skal kravle, før man skal gå, og jeg tror, det er en god idé, at Dansk Idrætsforbund og jeg lærer hinanden at kende, før man tager en beslutning om noget helt andet«.

Posten som DIF-formand bliver ledig, når den nuværende formand, Niels Nygaard, træder tilbage i maj næste år.

ritzau