Mette F. om udlændinge der undertrykker: Gud har vigepligt

Statsminister Mette Frederiksen (S) giver fredag en opsang til udlændinge, der undertrykker andre.

Hun roser Pia Kjærsgaard (DF) for at have set rigtigt, hvad angår den stramme udlændingepolitik og erkender, at hun selv har ændret holdning.

Den tidligere formand for Dansk Folkeparti har indkaldt statsministeren til en forespørgselsdebat i Folketingssalen fredag. Mette Frederiksen mener, at politikerne i en årrække har været for slappe og stillet for få krav til udlændinge, der kommer til Danmark.

»Vi ser for mange tendenser fra folk, der kommer udefra, hvor de undertrykker individet, men det vil vi aldrig kunne acceptere. Grundloven står over religion«.

»Vores udlændingeordfører har formuleret det utrolig klogt og præcist, nemlig at 'Gud har vigepligt'. Der er ikke noget, der står over Folketinget eller Grundloven. Man kan ikke påkalde sig, ligegyldigt hvilken religiøs baggrund man må have, særlige privilegier eller særlig ret til at undertrykke andre«, siger hun.

Det var nuværende udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der sagde det i sin tid.

Forespørgselsdebatten er en tilbagevendende begivenhed. Dansk Folkeparti har i en håndfuld år indkaldt den siddende statsminister til at redegøre for værdipolitikken.

Mette Frederiksen understreger i nogle eksempler, at man skal arbejde, hvis man kan, at imamer ikke skal blande sig i skilsmisser, og at drenge og piger skal kunne svømme sammen i svømmehaller.

»I Danmark skal drenge og piger kunne svømme side om side og skal ikke opdeles mellem gardiner eller uret, som man ser i nogle svømmehaller«, siger statsministeren og henviser til de haller, der har særskilte svømmetider for børn med anden etnisk baggrund end dansk.

»Jeg kan ikke forstå, hvorfor trossamfund skal blande sig i skilsmisser, for det er juridisk. Det skal vi se, hvad vi kan gøre ved«, siger statsministeren.

DF: Danmark skal være et udvandringsland

Mette Frederiksen understreger, at der er tusindvis af danskere med anden etnisk herkomst, der er kommet til landet og opfører sig ordentligt.

»De tager del i samfundet, de tager det alvorligt, og de bliver danske«.

»I mine øjne er Danmark et meget værdibåret samfund med værdier udviklet gennem generationer. Det er en af grundene til, at vi er så stærkt et samfund«, siger hun.

Pia Kjærsgaard mener, at hun bliver undertrykt af medlemmer fra De Radikale og Enhedslisten, som kalder hende 'racist'.

Det sker, mener hun, når hun siger, at det primært var 'araberdrenge', der fyrede fyrværkeri af efter forbipasserende eller redningspersonale i forbindelse med nytår.

»Så længe vi er dér, er det svært, det er godt nok svært, det er ikke rimeligt«.

»Vi har brug for en fredelig revolution. Danskerne har i for mange år knyttet hænderne i bukselommerne. Danmark skal ikke længere være et indvandringsland, Danmark skal være et udvandringsland«, siger hun.

ritzau