Jacob Mark om lønloft for topchefer: »Jeg kan ikke forklare, hvorfor der er mennesker, der skal tjene 36 millioner kroner om året«

Der skal sættes ind over for topchefer, der scorer ekstremt høje lønninger. Sådan lyder det i et nyt forslag fra SF, der vil pålægge regeringen at arbejde for en model til at forhindre en i partiets øjne skæv udvikling.​​​​​​