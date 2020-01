Minister vil forbyde donationer der undergraver demokratiet Saudi-Arabien har ydet millioner til moské i København. Minister vil med liste forbyde nogle donationer.

Artiklen er opdateret kl. 11.09 med politiske reaktioner.

Det skal ikke være muligt for stater og organisationer at donere penge til moskéer, hvis pengene gives for at undergrave det danske demokrati.

Det mener udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), der vil stille et lovforslag om en forbudsliste.

»Vi vil gøre det muligt for myndighederne at putte organisationer, enkeltpersoner og myndigheder i udlandet på en forbudsliste, hvis vi vurderer, at de donerer penge til Danmark med henblik på at undergrave vores demokrati«, siger han.

Lovforslaget ventes ifølge ministeren at skulle til behandling i Folketinget i april, og han håber, at det kan vedtages inden sommerferien.

Men forbudslisten skal ikke på forhånd udelukke nogen. Vurderingen skal foretages af Udlændingestyrelsen.

»Jeg er meget opmærksom på ikke at udpege hverken enkeltpersoner, stater eller andre som skurke. Nu laver vi en liste, som gælder for alle«.

»Så er det myndighedernes opgave at vurdere, om der er enkelte, som donerer penge med henblik på at undergrave vores demokrati. Hvis de gør det, vil udlændingeministeren efter de nye regler kunne putte dem på en liste«, siger Mattias Tesfaye.

Man skal komme på listen i fire år ad gangen, fortæller han.

Saudi-Arabien har givet 4,9 millionertil Nørrebro-moské

Berlingske har onsdagens avis beskrevet, hvordan Saudi-Arabien har doneret millioner til en moské i København.

Den olierige stat har givet 4,9 millioner kroner til Taiba-moskéen på Titangade på Nørrebro. Donationen er sket via Saudi-Arabiens ambassade i Danmark.

Det fremgår af Taiba-moskéens årsrapport, som er blevet offentliggjort på Kirkeministeriets hjemmeside.

Både Taiba-moskéen og den saudiarabiske ambassade afviser over for Berlingske, at Saudi-Arabien får noget til gengæld for donationen.

Udlændingeministeren fortæller, at han er nervøs for, at donationer fra udlandet kan medvirke til at modarbejde demokratiet.

»Jeg er nervøs ved, at der fra udlandet kan komme donationer til at støtte religiøse institutioner i Danmark, som modarbejder demokratiet og spreder hadefuld tale«, siger Tesfaye.

Ministeren har tidligere udtalt, at han anså Saudi-Arabien som værende i kategorien af lande, som er imod demokratiske værdier.

Men nu vil han ikke sige, at landet skal være på forbudslisten, da det skal være Udlændingestyrelsen, der foretager vurderingen, forklarer han.

SF og Venstre er positive over for listen

SF's udlændingeordfører, Carl Valentin, er umiddelbart positiv over for Mattias Tesfayes forslag om en forbudsliste for at forhindre donationer, der modarbejder demokratiet. Han mener selv, at Saudi-Arabien bør stå på listen.

»Saudi-Arabien er kendt for at give en fuck for menneskerettighederne og for et meget konservativt religiøst verdenssyn og en forfærdelig behandling af homoseksuelle«, siger han.

Også Venstre støtter umiddelbart forslaget.

»Man skal sørge for at skabe et system, så vi sørger for, at de, der donerer, men har et formål, som vi ikke ønsker i Danmark, kommer på den forbudsliste«, siger udlændingeordfører Mads Fuglede (V).

Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti mener ikke, at ministerens forslag er vidtrækkende nok.

»Jeg tror, at man skal lave et direkte forbud mod transaktioner fra Saudi-Arabien«, siger han og tilføjer:

»Ideelt set bør det rejses på EU-niveau, så man ikke bare kan omgå reglerne ved, at man overfører penge til Sverige, og de så kommer fra Sverige til Danmark«.

