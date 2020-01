Borgmester om afgang: »Jeg ville være utrolig tyndhudet, hvis det skulle være årsag til, at jeg skulle stoppe« Erik Nielsen (S) stopper som borgmester efter 25 år. Hans beslutning er ikke påvirket af kritiske historier.

Det har ikke haft betydning for Rødovre-borgmester Erik Nielsens beslutning om at træde tilbage, at Ekstra Bladet den senere tid har sat kritisk fokus på hans anskaffelse af en borgmesterbil.

»Jeg ville være utrolig tyndhudet, hvis det skulle være årsag til, at jeg skulle stoppe«.

»Det er derimod en langstrakt beslutning, og jeg tror, det er godt for borgerne, for mit parti og for mig selv«, siger Erik Nielsen.

Ekstra Bladet har skrevet, at selv om Erik Nielsen har under en kilometer til arbejde, har han alligevel anskaffet sig en borgmesterbil i form af en eldrevet Mercedes, som han benytter til og fra job.

Det strider mod reglerne, fastslog Social- og Indenrigsministeriet, fordi bilen er en tjenestebil.

Ifølge avisen har borgmesteren indrettet en privat parkeringsplads med ladestander på det kommunale plejehjem, som ligger lige over for hans hjem.

Men der er 'ikke fugls føde på den historie', fastslår Erik Nielsen.

»Som både borgmester og KL-formand har jeg været udsat for en del i årenes løb, så det her er ikke noget, der kan få mig til at træffe beslutninger af denne karakter«.

Erik Nielsen siger farvel til borgmesterposten den 31. marts. I stedet vil viceborgmester Britt Jensen (S) blive indstillet som afløser.

