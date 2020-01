Indenrigsminister taler for at sætte farten ned i politik

Automatisk oplæsning Beta

Politikerlede må ikke blive til demokratilede.

Det siger social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), der erkender, at det kan gå for stærkt i politik. Derfor taler hun for at sætte farten ned indimellem, efter at Demokratikommissionen onsdag har afleveret sine anbefalinger.

Den er nedsat af Dansk Ungdoms Fællesråd og er efter et års arbejde nået frem til 27 anbefalinger, som skal styrke demokratiet.

»I langt de fleste sager oplever jeg, at vi er grundige, har høringer og så videre. Men jeg må give jer ret i, at vi også ser det modsatte«, siger hun.

Nogle af forslagene går på, at hastebehandlede love automatisk skal genbehandles efter nogen tid, og at politikere skal give sig selv og andre bedre tid og klædes bedre på.

Senest skar regeringen midt i efterårsferien høringsfristen ned til en uge for et lovforslag om at tage passet fra fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab.

Foreninger og organisationer har kritiseret den meget begrænsede tid til at komme med fyldestgørende indvendinger til forslaget.

Arbejdsbyrde er stor

Astrid Krag erkender, at det kan finde sted og mener, at arbejdsbyrden generelt er stor.

»Jeg må indrømme, at jeg har oplevet at præsentere et forslag, tænde for fjernsynet og se en ganske relevant kritik med indvendinger, jeg gerne ville have kendt til, inden jeg lagde forslaget frem«.

»Vi har stadig grundige høringsprocesser, der er tid til at rydde op i hastværk og tid til at kvalificere vores politik. Men nogle gange går tingene meget stærkt. Det tjener os at være ærlige«, siger hun.

Kommissionens formand, chefredaktør for Mandag Morgen og Altinget Lisbeth Knudsen, fremhæver, at det er op til alle at føre debatten videre efter præsentationen af anbefalingerne.

»Muligheden for at deltage i den demokratiske samtale har aldrig været bedre, men tonen afskrækker mange unge, voksne og ældre fra at deltage i debatten«, siger Lisbeth Knudsen.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), glæder sig over anbefalingerne.

»Jeg er glad for, at der også har været folk udenfor Folketinget, som har kunnet kigge ind på os«.

»Vi skaber til trods for vores politiske uenighed en fælles kultur, og det gør, at man kan blive en anelse hjemmevant, så det er godt med friske øjne. Også selv om det bryder med ens verdensbillede«, siger han.

