Kommission får halvandet år til at granske Støjbergs instruks

Justitsminister Nick Hækkerup (S) har onsdag nedsat en undersøgelseskommission, der skal undersøge tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) instruks om at adskille asylpar.

Det oplyser Justitsministeriet i en pressemeddelelse.

Nick Hækkerup har udpeget landsdommer Peter Mørk Thomsen fra Østre Landsret som formand for Instrukskommissionen.

Kommissionen skal arbejde hurtigt og får halvandet år til at undersøge sagen.

Til sammenligning brugte eksempelvis Statsløsekommissionen fire år og fem måneder på sit arbejde. Den undersøgte Integrationsministeriets brud på FN-konventionen om statsløses rettigheder.

Skattesagskommissionen undersøgte ministres og myndigheders rolle i forbindelse med skattesagen mod forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S). Den arbejdede i to år og 11 måneder.

Sagen om den ulovlige instruks drejer sig om den tidligere regerings ageren i forhold til at adskille asylpar, hvor den ene var under 18 år gammel.

Mistanke om ulovligt instruks

Der har været rejst mistanke om, at Inger Støjberg bevidst gav en ulovlig instruks om at adskille asylpar uden at foretage en individuel vurdering.

Instrukskommissionen har fået til opgave at redegøre for det samlede begivenhedsforløb og for, om myndighederne har overholdt regler og principper.

Foruden formand Peter Mørk Thomsen består kommissionen af to andre medlemmer.

Det er advokat Torkil Høg, som repræsenterede det hollandske ambulanceselskab Bios i sagen mod Falck, og Louise Halleskov, som er lektor fra Aarhus Universitet med speciale i menneskerettigheder og udlændingepolitik.

Udspørger for kommissionen er advokat Lars Kjeldsen. Han har også været udspørger i Skattesagskommissionen. Desuden forsvarede han den tidligere direktør i IT Factory Stein Bagger.

