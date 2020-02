I dag får Alternativet en ny leder: Her er de seks, der kæmper om Uffe Elbæks arv

Fakta

Valg af ny formand

Alternativet afholder i dag et ekstraordinært landsmøde, hvor partiets nye politiske leder skal findes. Det forventes, at op mod 1.200 medlemmer kommer til at stemme.

For at blive valgt skal en af kandidaterne have mindst 50 procent af stemmerne. Hvis det ikke er tilfældet efter første stemmerunde, går de fire kandidater med flest stemmer videre til 2. runde.

Er der heller ikke her nogen, som får mere end halvdelen af stemmerne, går de to kandidater med flest stemmer videre til en sidste runde.

Kandidaten med flest stemmer her bliver Alternativets nye politiske leder.

Kilder: Alternativet, Ritzau

Vis mere