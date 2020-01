Regeringen offentliggør tallene: Se om din kommune skal have eller af med millioner På et møde i Finansministeriet har regeringen fremlagt, hvad udligning vil betyde for de enkelte kommuner.

»Vi har fået tallene for, hvor mange penge de enkelte kommuner skal aflevere eller får i gevinst. Men vi mangler fortsat en begrundelse for, hvorfor regeringen foreslår omfordelingen«.

Sådan lyder det fra De Konservatives Rasmus Jarlov, efter at han tidligere i eftermiddag kom ud fra et såkaldt sættemøde i Finansministeriet. Her var samtlige Folketingets partier inviteret til at se de præcise tal i regeringens udspil til udligningsreform.

Udspillet blev ellers præsenteret torsdag. Men på pressemødet torsdag valgte regeringen at holde tallene tilbage. Dermed kunne vælgere, borgmestre og de øvrige partier ikke se, hvad udspillet vil betyde i kroner og øre for de enkelte kommuner. De tal er først blevet fremlagt fredag.

Tallene er afgørende, fordi nogle kommuner står til at skulle aflevere mange millioner kroner til andre kommuner. Flere borgmestre frygter, at det vil betyde mindre velfærd i deres kommune. Eller et højere skattetryk for borgerne.

Selv om partierne dermed før vælgerne fik indblik i tallene, holder regeringen dog fortsat oplysninger tilbage, mener Rasmus Jarlov.

»Der mangler en redegørelse for, hvorfor regeringen mener, at der er behov for ekstra udligning, og hvorfor der er nogle specifikke kommuner, der skal aflevere flere hundrede millioner kroner«, siger Rasmus Jarlov.

Astrid Krag afviser at tilgode se egne kommuner

Hvordan kan de socialdemokratiske kommuner på den københavnske vestegn stå til at få flere penge, men ikke de borgerlige vestegnskommuner?

Det spørgsmål rejser flere borgerlige partier.

De Konservatives Rasmus Jarlov undrer sig over, at en 'indvandrertung' kommune som Høje-Taastrup med en konservativ borgmester skal aflevere penge, mens de socialdemokratiske nabokommuner får penge.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) afviser dog, at regeringen tilgodeser de socialdemokratiske vestegnsborgmestre med udspillet.

»Der er ikke noget, der handler om sognerådspolitik. Vi lægger op til, at vi skal udligne på beskatningsgrundlaget og udgiftskriterierne. Noget, der koster dyrt for kommunerne, er der, hvor man står med meget store udgifter på grund af integrationsproblemer, der gennem årtier ikke er blevet løst«, siger hun.

