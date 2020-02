Alternativets nye politiske leder om intern strid: Det er rigtig, rigtig vigtigt at komme ud i landet

Automatisk oplæsning Beta

Partiet Alternativet har fået ny politisk leder. Politiken fangede den 54-årige medstifter af partiet kort efter offentliggørelsen.

Hvordan har du det lige nu?

»Det er ret overvældende. Jeg er super taknemmelig, og jo helt overvældet over at medlemmerne har valgt mig som leder«, siger Josephine Fock.

Til aftenens afstemning gik Rasmus Nordqvist ikke videre til anden afstemningsrunde. Det var i stedet den klimapolitiske forsker Theresa Scavenius og vinderen Josephine Fock, der endte i sidste duel mod hinanden. En duel Josephine Fock vandt 936 stemmer mod 668 til Scavenius.

Internt i partiet har Fock haft samarbejdsudfordringer med hovedbestyrelsen.

Hvad er det for et genopbygningsarbejde, du står over for lige nu i forhold til hovedbestyrelsen?

»I forhold til hele Alternativet som sådan, så tror jeg det er rigtig, rigtig vigtigt at komme ud i landet. Ud til samtlige kredse, ud og snakke med alle vores medlemmer og få gejsten tilbage. Der har vi et fantastisk fundament, fordi der simpelthen har været så positiv en stemning omkring de her valgmøder«.

Sidst Fock var en del af folketingsgruppen, var det ingen hemmelighed, at der med mellemrum opstod konflikter mellem hende og partiprofilen Rasmus Nordqvist. Fock forlod siden partiet. Det er i høj grad en kompromissøgende leder, partiet har fået, og i aftenens debat lagde hun ikke skjul på, at hun i højere grad vil søge samarbejde med regeringen og Mette Frederiksen.

Og hvad i forhold til Rasmus Nordqvist?

»Jeg går jo mange, mange år tilbage med Rasmus. Vi har været rigtig gode venner lang tid før Alternativet. Det er jo klart, hvis han er skuffet nu, men jeg glæder mig rigtig meget til, at Rasmus og jeg kan samarbejde«.