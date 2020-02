Talsperson i Alternativet trækker sig efter formandsopgør

Automatisk oplæsning Beta

Leila Stockmarr trækker sig fra hovedbestyrelsen i Alternativet, som hun hidtil har været talsmand for.

Det er to dage siden, at partiets medlemmer valgte medstifter Josephine Fock som ny leder af partiet.

»Vil give pladsen til en, som bedre kan se sig i det nye kapitel. Jeg er stadig glødende Å-medlem og tror helt og holdent på behovet for et alternativ i dansk politik«, skriver Leila Stockmarr på Twitter.

Leila Stockmarr har haft en fremtrædende rolle i partiet. Fra 2015 til 2017 var hun rådgiver i Alternativet, og fra januar 2018 til september 2018 var hun ansat som politisk chef hos partiet.

Josephine Fock skal fremover lede partiet, efter at Uffe Elbæk, som hun stiftede partiet med, har sluppet tøjlerne.

Fock sidder ikke i Folketinget, og der er potentielt 3,5 år til næste folketingsvalg, hvor hun vil søge opstilling. Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist menes at have haft opbakning fra Elbæk og folketingsgruppen, men blev fravalgt som leder af medlemmerne.

Afstemningen i lørdags handlede blandt andet om, hvilken retning Alternativet skal gå, og billedet var ikke helt entydigt.

Fock fik således 936 stemmer mod outsider og klimapolitisk forsker Theresa Scavenius, der fik 668 stemmer i den endelige afstemning i tredje runde.

Fock er mere pragmatisk og vil gerne med i flere aftaler, mens Scavenius mener, at det var forkert at gå med i finansloven og klimaloven, fordi de ikke er ambitiøse nok.

Scavenius regner med at blive involveret i partiet fremover.

»Min opgave er at trække partiet i den retning, som jeg står for. Og som jeg synes, jeg har fået et mandat til i aften. Josephine har da også sagt, at vi skal drikke kaffe«, sagde hun lørdag.