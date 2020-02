Rasmus Nordqvist trækker sig som politisk ordfører i Alternativet to dage efter nederlaget til Fock

Rasmus Nordqvist trækker sig samme dag, som også den talsmanden for hovedbestyrelsen meddeler, at hun går.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Folketingsmedlem Rasmus Nordqvist trækker sig som politisk ordfører i Alternativet, efter at han af medlemmerne blev fravalgt som ny leder på et ekstraordinært landsmøde i weekenden.

I stedet blev medstifter Josephine Fock ny leder af Alternativet. Nordqvist lykønsker hende, men vil »ikke optage en plads, som naturligvis vil kræve et tæt samarbejde« med hende. Det skriver han på Facebook.

»Jeg stillede op til posten som politisk leder med et tydeligt projekt og en ny retning for Alternativet. Det som jeg mente og stadig mener ville være bedst for Alternativet og for Danmark«.

»Det er jeg selvfølgelig ked af ikke lykkedes at skaffe den fornødne opbakning til«, skriver han.

Kort efter beskeden på Facebook oplyser Josephine Fock til Ritzau, at hun »lige skal have sat sig ind i sagen«, før hun vil kommentere.

Derefter siger hun om Rasmus Nordqvists beslutning.

»Det har jeg meget stor forståelse for og også meget stor respekt for«.

Talsmand for hovedbestyrelsen trækker sig også

Leila Stockmarr, der har været et fremtrædende medlem i partiet, trækker sig ligeledes mandag som medlem af hovedbestyrelsen, som hun var været talsmand for.

Afstemningen i weekenden afslørede, at opbakningen til den nye leder ikke er entydig.

Fock ventes derfor at få det svært, da hun ikke er medlem af Folketinget, men skal have styr på en folketingsgruppe, der menes at have haft Nordqvist som favorit til posten som leder af partiet.

Baglandet ville dog i en anden retning.

Nordqvist vil fortsætte sit arbejde i Folketinget med klima, Europa og finanspolitik.

Opdateres

Ritzau