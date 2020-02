Efter mulig spionage på dansk jord: Udenrigsministeren har indkaldt saudiarabisk ambassadør til samtale

Automatisk oplæsning Beta

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) har indkaldt den saudiarabiske ambassadør til en samtale, efter at tre iranere mandag er blevet sigtet for at have spioneret i Danmark på vegne af Saudi-Arabien.

Også den iranske ambassadør er indkaldt til møde.

Det fortæller ministeren mandag, efter at der har været afholdt et ekstraordinært møde i Udenrigspolitisk Nævn.

Opdateres.

Ritzau