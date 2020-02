Alternativet har valgt ny politisk ordfører

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Torsten Gejl er ny politisk ordfører for Alternativet. Det har folketingsgruppen netop afgjort.

Han afløser Rasmus Nordqvist, der trak sig i går, efter at han kun blev nummer tre i kampen om at blive partiets nye formand. Den post gik i stedet for til Josephine Fock.

»Det har simpelthen været så dejligt for mig at få lov at møde alle folketingsmedlemmerne, og vi har haft en god, lang drøftelse om det mere konkrete, fremtiden og lidt om det strategiske. Og vi er simpelthen enige hele vejen igennem«, sagde Fock, da hun kom ud fra gruppemødet.

På mødet er det også besluttet, at Susanne Zimmer er ny gruppeforperson. Den daglige ledelse består udover Josephine Fock og Torsten Gejl også af Sikandar Siddique. Dermed er Nordqvist og tidligere politisk leder Uffe Elbæk helt ude af ledelsen.

Ifølge Rasmus Nordqvist var der »god enighed« om, at Torsten Gejl skulle være ny politisk ordfører.

»Jeg er sikker på, at det bliver rigtig godt«, sagde han på vej ud.

Folketingsgruppen havde på forhånd bakket op om Nordqvist som politisk leder. Udover hans exit som politisk ordfører har også Leila Stockmarr, talsperson for Alternativets hovedbestyrelse, trukket sig fra sine poster efter lørdagens valg.

Ikke en, der skaber konflikt

På vej ind på gruppemødet blev Josephine Fock spurgt, hvad hun mener om den modtagelse, hun har fået.

»Personligt vil man jo altid gerne modtages meget, meget hjerteligt, sådan er det jo, men der er ikke noget at sige til det. De har alle sammen haft et ønske om, at det skulle blive Rasmus. Derfor skal de også lige – det er helt menneskeligt – fordøje skuffelsen, det kan jeg sagtens forstå«, svarede hun.

Er det en drømmestart?

»Det ved jeg ikke, om det er. Jeg tror, at det, vi skal i gang med nu, er sindssygt hårdt arbejde i forhold til at få forklaret danskerne, hvad det er, Alternativet står for, hvad det er, vi kan, hvilken seriøs politik vi har. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til, også i samarbejde med folketingsgruppen«.

Flere har været ude og så tvivl om, om du har opbakning i din folketingsgruppe. Har du det?

»Jeg har opbakning nu, jeg er blevet valgt af medlemmerne med et stort flertal. Jeg tror godt, jeg kan sige, at jeg har opbakning til at være ny politisk leder«.

Ja, af medlemmerne, men hvad med din folketingsgruppe?

»Der tror jeg bestemt, at vi får klinket skårene nu her i forhold til starten, og så får vi et rigtig godt samarbejde fremad. Det er det eneste, jeg ønsker mig, og det er jeg helt sikker på, at det er også det eneste, de ønsker sig, for det er jo Alternativets bedste«.

Tidligere folketingsmedlem Pernille Schnoor har efter valget af Josephine Fock beskrevet hende som en hård leder, der har været med til at skabe konflikt på Alternativets grønne gang på Christiansborg. Den udlægning kan Fock ikke genkende.

»Den udlægning er jeg selvfølgelig ikke enig i. Vi havde nogle problemstillinger på det tidspunkt, vi havde nogle konflikter om, hvordan vi håndterede nogle personalesager. Så jeg er ikke en, der opsøger konflikter, jeg er ikke en, der laver konflikter. Men jeg går ikke af vejen for en konflikt, hvis jeg mener, der er en problemstilling, som skal løses og ikke fejes ind under gulvtæppet«, sagde hun.





Opdateres