Venstre kræver Tesfaye på banen: Kommune indfører valgfrihed for nye statsborgere ved håndtryksceremoni

En beslutning i Hedensted Kommune vækker nu gammel strid på Christiansborg til live. Venstre vil have minister på banen, efter at byråd har indført kattelem for nydanskere med håndtryk-kvaler.

Spørgsmålet om håndtrykskrav i forbindelse med nye statsborgerskaber fyldte meget på tidligere udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs (V) bord. Nu kommer det også på hendes efterfølger, Mattias Tesfayes (S), bord.

Venstre kræver således Tesfaye på banen, efter at det er kommet frem, at byrådet i Hedensted har besluttet, at der ved ceremonierne for nye danskere både skal være den mandlige borgmester og et kvindeligt byrådsmedlem, som de nye danskere så kan vælge imellem, hvis de for eksempel har problemer med at give hånd til det modsatte køn.

»Et hvilket som helst byrådsmedlem kan forestå den her ceremoni, men vi ved godt, at der er forskellige trosretninger på spil, så for at dække det af, har vi valgt, at håndtrykket kan foretages af en mand eller kvinde«, siger borgmester Kasper Glyngø (S) til Horsens Folkeblad.

V vil tage sagen op

Men den går ikke, mener Venstres indfødsretsordfører, Morten Dahlin, der »nu vil tage sagen op med ministeren«.

»Hvis de citater står til troende, virker det som om, at man i Hedensted Kommune har valgt at lave en model, hvor folk, der af religiøse årsager ikke har lyst til at trykke folk af det andet køn i hånden, kan snige sig uden om, og det virker som om, det er imod den ånd, der lå i aftalen«, siger Dahlin og fortsætter med sin forståelse af aftalen om såkaldte grundlovsceremonier, der blev lavet under den tidligere regering:

»Man vælger én person fra kommunen - og det kan godt være, at det er et byrådsmedlem og ikke borgmesteren - som er repræsentant for lokaldemokratiet og for kommunen. Og hvis man ønsker at være dansk statsborger, så skal man deltage i en grundlovsceremoni, som bliver en festlig begivenhed for langt de fleste, hvor man også trykker repræsentanten fra kommunen i hånden. Og det uanset om det er en kvinde, og man er en mand. Sådan må det bare være«.

