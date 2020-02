»Det har jeg det faktisk fint med«: DF'er forsvarer sin bemærkelsesværdige håndtryksbeslutning

Medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Hans Kristian Skibby har det »faktisk fint med«, at han for nyligt som viceborgmester i Hedensted lagde stemmer til, at deltagere ved de kommende grundlovsceremonier kan vælge mellem at give håndtryk til en mand eller kvinde.