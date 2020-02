Politisk flertal er parat til at forbyde børnesexdukker

Automatisk oplæsning Beta

Et politisk flertal er nu parat til at forbyde børnesexdukker.

Det skriver Jyllands-Posten og DR.

Det er Dansk Folkepartis beslutningsforslag om at forbyde børnedukker, som fredag har et flertal bag sig.

»Dukkerne giver pædofile en smag for det, som kan gå ud over vores børn, og er der én ting, vi skal gøre som politikere og som mennesker, er det at beskytte vores børn så godt, som vi overhovedet kan«, siger retsordfører Peter Skaarup (DF) til Jyllands-Posten.

Skal beskytte vores børn

Det er Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Dansk Folkeparti, som står bag flertallet.

» Jeg håber, at vi så får sendt et signal til pædofile, der vil misbruge børn seksuelt, at det vil vi ikke finde os i«.

»Ethvert skridt i den retning vil vi slå til imod, fordi vi skal beskytte vores børn. En del af det er at forbyde børnesexdukker«, siger Skaarup til DR.

S-regeringen vil ifølge DR i efteråret fremsætte et lovforslag, der skal forbyde børnesexdukkerne.

