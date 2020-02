Der findes to fortællinger om Josephine Fock: Alternativets nye leder kan genrejse partiet eller drukne i personfnidder

Fock har stor erfaring med både ledelse og forhandling. Hun kan derfor være med til at professionalisere det grønne parti, der med jævne mellemrum har haft svært ved at finde sine ben på Christiansborg. Og så har hun samtidig det, som partifæller omtaler som ’nerven’. Hun har været med, lige siden Alternativet ikke var meget mere end et navn og et grønt logo, som Uffe Elbæk havde lagt sig fast på. Hun skal ikke først bevise, at hun er en ægte alternativist.

Få fuld adgang om mindre end 2 minutter De hurtigste bruger mindre end 1,3 minutter på at blive abonnent Bliv abonnent for 1 kr Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind