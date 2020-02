S-borgmester truer med at trække sig trods milliongevinst: »Hvad skal jeg sige? Hvad satan skal jeg sige?« Hjørring-borgmester siger til Avisen Danmark, at han stopper, hvis regeringens udligningsreform går igennem - også selv om kommunen står til at få flere penge.

Den socialdemokratiske borgmester i Hjørring, Arne Boelt, siger til Avisen Danmark, at han ikke vil genopstille som borgmester, hvis regeringens udspil til en udligningsreform bliver gennemført.

Han er skuffet over udfaldet af reformen, der vil betyde, at Hjørring modtager 15,6 millioner kroner mere med reformen.

»Jeg begynder jo at være ramt af modløshed, fordi der bliver talt nogle forventninger op på Christiansborg, der gør, at mine borgere ikke vil høre på mine argumenter«, siger han til avisen.

»Det her med velfærd først, det er italesat på en sådan måde, at nu skal nærheden tilbage i velfærden. Og når jeg nu kommer til at stå i den situation, at jeg skal ud igen og spare rigtig mange penge, så kan jeg simpelthen ikke finde motivation til at forklare, hvorfor jeg gør det«.

Udligningssystemet omfordeler penge fra velhavende kommuner til mindre velhavende kommuner. Det sker via en kompliceret nøgle, og systemet har i årevis fået kritik for at være uigennemsigtigt.

Den socialdemokratiske regering kom i slutningen af januar med sit udspil til en reform af systemet. Det skal øge udligningen, så pressede kommuner får flere penge til velfærd.

Men det slår altså ikke til, mener Arne Boelt. Han siger til Avisen Danmark, at udspillet blandt andet vil straffe hans kommune for at have fået flere i arbejde. Og at de ekstra penge ikke er nok til at leve op til de forventninger, som regeringen har talt op hos hans borgere.

»Hvad skal jeg sige? Hvad satan skal jeg sige?«, siger Arne Boelt til avisen og tilføjer om udligningsreformen, at han vil stoppe som borgmester, hvis udspillet bliver til virkelighed:

»Jeg gider sgu da ikke det her længere. Så de skal nok få fred for mig, men at man kan stå på mål for sådan noget her, det fatter jeg simpelthen ikke«.

Arne Boelt har været borgmester i Hjørring siden 2010. Han fik over 10.000 personlige stemmer ved seneste kommunalvalg.

Socialdemokratiets finansordfører, Christian Rabjerg Madsen, siger om kritikken:

»Om han gør sig tanker om sin politiske fremtid, det er en lokal afgørelse. Han modtager 15,6 millioner kroner, som han får som direkte konsekvens af vores udspil, så derfor synes jeg måske også, at det er overraskende, at han ligefrem vil stoppe i politik på grund af den her reform«.

ritzau