»Det skal jeg beklage ikke var tilfældet«: Minister sender beklagelse til alle partier

Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) har sendt en beklagelse til Folketingets partier.

Det sker, efter at regeringen er blevet kritiseret for at tilbageholde data i forbindelse med et udspil til en udligningsreform for kommunerne.

Sagen handler ifølge mediet NB Økonomi om en tabel over de økonomiske konsekvenser for kommunerne i forbindelse med regeringens forslag til en udligningsreform.

Tabellen har ifølge mediet været afgørende for alle kommuner. Samtidig har den været central for den offentlige debat om reformen.

»Det er vigtigt at understrege, at regeringen opfatter beregningerne i udspillet som retvisende, men opgørelsesmetoden burde have fremgået eksplicit af de fremlagte kort og tabeller og ikke kun af den detaljerede modelbeskrivelse«, lyder det i et brev fra Astrid Krag.

»Det skal jeg beklage ikke var tilfældet«, tilføjer ministeren.

V vil ikke forhandle

Regeringen er blevet hårdt kritiseret for ikke at fremlægge alle relevante beregninger og analyser bag forslaget til en udligningsreform.

Venstre har ad flere omgange afvist at forhandle med regeringen, før alle data var lagt frem.

Onsdag præsenterede Social- og Indenrigsministeriet så en række nye notater og beregninger. Dermed skulle ’alle relevante’ tal nu være lagt frem.

Det var både støttepartier, opposition og eksperter dog ikke enige i.

»Ministeren siger i en pressemeddelelse, at det hele er lagt frem. Det er det jo bare ikke på nogen som helst måde«, sagde Per Nikolaj Bukh til Ritzau torsdag.

ritzau