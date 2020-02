Kommune i brev til regeringen: Udligningsudspil er en ommer På tværs af partifarve sender Varde byråd opfordring til regeringen om at starte forfra med udligningsudspil.

I vinterferien blev Vardes borgmester, Erik Buhl (V), ringet op af en journalist, der kunne fortælle, at den vestjyske kommune med udligningsreformen vil miste 38 millioner kroner i forhold til 2020.

I første omgang havde han ellers fået at vide, at hans kommune blot skulle aflevere en enkelt million.

Det har fået det samlede byråd i Varde til at sende et brev til statsminister Mette Frederiksen (S).

Her opfordrer alle partierne regeringen til sætte sig tilbage til tegnebrættet for at sikre, at udligningssystemet bliver 'forståeligt, forudsigeligt og retfærdigt'. Og med tal, der er til at regne med.

»Men for mig er det helt afgørende, at vi får en meget klar fremlæggelse og en klar forståelse, så man ved, hvad det betyder, når man skruer på det ene eller andet parameter«, siger Erik Buhl.

»Jeg har stor respekt for, at man forsøger at lave en reform, men resultatet er en ommer. Vi skal have en reel forhandling om at få et Danmark i bedre balance«.

Udligningssystemet sender hvert år milliarder af kroner fra rige til fattige kommuner.

Stort set alle er enige om, at systemet trænger til en overhaling. Det lykkedes dog ikke den forhenværende regering at lave en aftale.

Nu er det så Mette Frederiksens regering, der skal gøre forsøget. Men siden udspillet blev præsenteret sidst i januar, er kritikken haglet ned over regeringen.

Den er blandt andet gået på, at regeringen har holdt kortene alt for tæt til kroppen og kun under pres og drypvist har fremlagt tallene bag udspillet.

»Jeg synes, at vi går efter bolden«

Regeringen har også efterfølgende beklaget, at der var en beregningsmetode, som ikke var forklaret ordentligt.

Varde-borgmester Erik Buhl har fået kommunens embedsfolk til at se på tallene. Men der står stadig mange spørgsmål tilbage.

Byrådet mener, at det er svært at forstå, hvorfor der skal gives mere støtte til almene boliger i de store byer end til billige boliger på landet. Og hvorfor der ikke tages højde for antallet af førtidspensionister.

»Det har et samlet byråd brug for at få svar på. Jeg synes, at vi går efter bolden og ikke regeringens samlede udspil. Principperne om mere ligeværdighed er vi jo enige i«, siger borgmesteren.

Det er oplagt at tro, at I mener, at udspillet er uretfærdigt, netop fordi I skal aflevere 38 millioner kroner?

»Når man tænker på, hvad der er målet med reformen, så må der simpelthen være noget, der er gået galt for at sige det på jysk, siger Erik Buhl, som forudser, at kommunen ikke undgår skattestigninger og besparelser«.

Flere andre kommuner har løbende forsøgt at trænge igennem med budskabet om, at de mener, at udspillet rammer skævt.

I Lejre Kommune mener den socialdemokratiske borgmester, Carsten Rasmussen, at det er ulogisk, at hans kommune står til at aflevere 29 millioner kroner.

Derfor håber han at kunne påvirke social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), når han onsdag skal holde et møde med hende.

»Jeg håber, at de faktiske tal kan få ministerens øjne op for, at reformudspillet har en slagside«, siger han.

