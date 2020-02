DF vil sætte forhandlinger om kommunal udligning på pause DF-formand Kristian Thulesen Dahl vil have ændret udligningssystemet og foreslår igen en ensartet kommuneskat.

S-regeringens udspil til en udligningsreform for landets 98 kommuner er blevet mødt med stor kritik.

Nu melder Dansk Folkepartis formand, Kristian Thulesen Dahl, sig i koret af kritikere. Han siger til avisen Danmark, at statsminister Mette Frederiksen (S) bør stoppe de igangværende forhandlinger om reformen.

»Min opfordring til Mette Frederiksen er, at hun får pakket det her sammen, og at hun så får lavet et ordentligt grundlag for en ny måde at udligne på«, siger Kristian Thulesen Dahl til avisen Danmark.

Udligningsreformen har ikke mindst fået kritik fra de kommuner, der skal sende en millioncheck videre til andre mindre velstillede kommuner.

Kristian Thulesen Dahl siger til Ritzau, at det 'er et uværdigt forløb, vi ser'.

»Vi får sådan et spil, hvor de kommuner, der modtager penge, skal føle sig som nogle på fattiggården, der modtager almisser fra de søde og rige fætre og kusiner fra andre dele af landet. Det er ikke en måde at gøre det på«, siger han.

Kristian Thulesen Dahl er generelt godt træt af debatten om den kommunale udligning, som han mener, er med til at skabe splid i Danmark.

Dansk Folkeparti har tidligere flere gange foreslået en ensartet kommuneskat, sådan at alle kommuner får den samme skatteprocent.

Skatten skal ifølge forslaget betales til staten, som så skal fordele pengene mellem kommunerne.

Hårdt kritiseret forslag

Dansk Folkepartis forslag om en ensartet kommuneskat blev i sin tid skudt ned af et stort flertal blandt Folketingets partier.

Kristian Thulesen Dahl insisterer dog på, at forslaget vil vinde gehør på et tidspunkt.

Han peger på, at de fem regioner i Danmark heller ikke opkræver skat.

»Der er ingen tvivl om, at flere og flere kan se en mening med det, vi foreslår. Jeg er ikke i tvivl om, at vi ender dér på et tidspunkt. Spørgsmålet er, hvornår tiden er moden til det«, siger DF-formanden.

Regeringen er blevet hårdt kritiseret for ikke at fremlægge alle relevante beregninger og analyser bag forslaget til en udligningsreform.

Denne kritik er ikke mindst kommet fra det største oppositionsparti, Venstre, som af samme årsag har afvist at deltage i forhandlinger indtil videre.

Dansk Folkeparti er fortsat en del af forhandlingerne om den kommunale udligning, mens De Konservative og Liberal Alliance er røget ud.

»Det er ikke sådan, at vi siger, at vi ikke vil forhandle«.

»Men når vi ser på det udspil, Socialdemokratiet har lagt på bordet, så opfatter vi det som en lap på et system, der ikke fungerer«.

»Hvis vi skal være med til at lave en lappeløsning, som det er, skal det være en meget mere ambitiøs øvelse end det, Socialdemokratiet har lagt op til«, siger Kristian Thulesen Dahl.

