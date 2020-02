Hummelgaard erstatter Mette Frederiksen i Fælledparken 1. maj Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard kommer til at tale i stedet for S-formanden i Fælledparken 1. maj.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Statsminister Mette Frederiksen (S) meddelte tirsdag, at hun ikke vil tale til det traditionsrige 1. majarrangement i Fælledparken. Årsagen var ifølge S-formanden, at der er for meget ballade til arrangementet.

Arrangørerne har dog fundet en afløser for statsministeren. Det bliver beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S). Det oplyser formand for LO i Hovedstaden Per Olsen.

Ud over Peter Hummelgaard vil også SF's formand, Pia Olsen Dyhr, og Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, tale på hovedscenen i Fælledparken den 1. maj.

Mette Frederiksen begrundede tirsdag sin beslutning med, at der de senere år har været uroligheder i Fælledparken på arbejdernes internationale kampdag.

Ved 1. maj-arrangementet i Fælledparken sidste år - cirka en måned inden Socialdemokratiet vandt regeringsmagten ved folketingsvalget 5. juni - måtte Mette Frederiksen holde pause i sin tale efter tilråb og slagsmål foran scenen.

»Sidste år opstod slåskampe, som gik ud over børn på 14-15 år, der ellers bare var til stede, fordi de er politisk interesserede«, sagde Mette Frederiksen tirsdag.

»Jeg har derfor besluttet, at jeg for nærværende ikke ønsker at tale i Fælledparken 1. maj«.

Hun er ikke den eneste socialdemokratiske leder, der er blevet mødt af protester gennem årene ved 1. maj-arrangementet i Fælledparken.

Hårdhændet behandling

I 2014 blev daværende statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) tale mødt af aktivister med fløjter, og der opstod håndgemæng.

Og tilbage i 1992 blev daværende S-formand Poul Nyrup Rasmussen blandt andet mødt af kast med tomater i Fælledparken.

Politikere fra andre partier er gennem årene også blevet udsat for en hårdhændet behandling.

Uagtet det til tider hårde klima for talerne holder Mette Frederiksen fast i, at 1. maj skal være en fejring. Hun vil i stedet tale andre steder i landet.

S-formanden blev tirsdag spurgt, om det så for tid og evighed er slut med de store taler i Fælledparken:

»Der er aldrig noget, der behøver at vare i al evighed, men jeg har det sådan, at jeg synes ikke ballade og slåskampe hører til ved 1. maj. I hvert fald ikke, hvor jeg selv skal deltage«, sagde Mette Frederiksen.

Hun blev spurgt, om hun ikke lige som sin forgænger Helle Thorning-Schmidt burde vise 'mod og mandshjerte' og gennemføre sin tale i Fælledparken. Til det sagde Mette Frederiksen:

»For mig handler det ikke om, hvad der rammer mig. For jeg er blevet taget godt imod til langt, langt de fleste 1. maj-arrangementer«.

»For mig er det noget mere principielt. Jeg synes, at Fælledparken i for mange år har haft det her balladeelement. Det ønsker jeg ikke at støtte«, sagde Mette Frederiksen.

ritzau