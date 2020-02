Partier tøver med at sætte nationale test i bero Venstre frygter, at det i realiteten vil betyde en afskaffelse, hvis nationale test sættes på pause.

Tiden er ved at være inde, hvis partierne bag folkeskoleforliget skal nå at sætte de nationale test i bero, inden testperioden går i gang. Den starter nemlig 1. marts.

Partierne har forhandlet hos børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) de seneste fire dage. Men det har endnu ikke ført til handling.

Blandt Folketingets røde partier er der enighed om, at de nationale test skal sættes i bero. SF og Enhedslisten ønsker testene helt afskaffet.

Det er Venstres undervisningsordfører, Ellen Trane Nørby, ikke med på. Hun frygter, at det de facto vil være en afskaffelse, hvis de bliver sat i bero.

Undervisningsordføreren vil dog gerne være med til at ændre testene på individniveau, fordi de ikke giver et præcist billede af den enkelte elevs faglige niveau, siger hun efter torsdagens møde.

»Skal man sætte noget i bero, hvor man kan se, at det fungerer godt på klasseniveau, skoleniveau, kommuneniveau og nationalt niveau«, siger Ellen Trane Nørby.

»Der, hvor vi har problemet, er på individniveau. Og vi mener ikke, at vi skal kaste det hele væk, men fokusere på det, der er problemet. Det synes vi, at man skal finde en løsning på her og nu«, siger hun.

Fordi nationale test er bundet af folkeskoleforliget, skal alle partier være enige om en eventuel ændring.

Fremtiden for de nationale test er blevet aktuel, efter at en evaluering for nylig slog fast, at de nationale test ikke giver et retvisende billede af de enkelte elevers faglige niveau.

Som det er i dag, får eleverne efter testen resultatet med hjem til forældrene i en lukket kuvert. Det har der være forslag om at stoppe, og det forslag nævner Ellen Trane Nørby også.

»Der er forskellige dele, man kan justere på. For det første kan man jo lade være med at sende performance-kuverten med hjem til forældrene«.

»Testene giver en god pejling på, hvor 6.b ligger, men der kommer ikke en kuvert med hjem«, siger Ellen Trane Nørby.

Hun vil dog ikke forholde sig til, hvad hun mener om det konkrete forslag med den begrundelse, at der i øjeblikket er forhandlinger i gang.

