Venstre: Forhandlingsforløbet er »helt forpestet«

Den socialdemokratiske etpartiregering har skabt et »helt forpestet« forhandlingsforløb om kommunernes udligning.

Det mener Venstres politiske ordfører, Sophie Løhde, og partiets finansordfører, Troels Lund Poulsen.

Kritikken kommer, efter at Jyllands-Posten har omtalt en intern mail fra Socialdemokratiet. Af mailen fremgår det, at regeringspartiet planlægger »angreb« på Venstre, samtidig med at man forsøger at nå en aftale om den 18,5 milliarder kroner store udligningsordning.

Ifølge Jyllands-Posten er mailen sendt fra partiets politik- og presseafdeling (AIA) til en række centrale partiansatte, spindoktorer og ordførere. Det fremgår af mailen, at både Finansministeriet, Social- og Indenrigsministeriet og Statsministeriet er involveret af koordineringen af indsatsen.

Det får kritik fra V-ordførerne:

»Man må som minimum forvente, at statsministeren melder sig på banen og tager afstand fra den måde, som nogle af regeringens ministre forhandler på. Statsministeren satte jo også sig selv for bordenden i forhandlingerne om udligning«, siger Troels Lund Poulsen.

Sophie Løhde tilføjer:

»Jeg har ikke set nogen statsminister for bordenden, men nu må statsministeren på banen og tage afstand. Vi har set et rodet forhandlingsforløb med misvisende oplysninger, og tal man ikke ville udlevere«.

»Nu ser vi dette fordækte dobbeltspil, hvor man forhandler om en udligningsreform, samtidig med at man planlægger angreb på de partier, man skal indgå en aftale med. Nu må vi få en regering, der er sit ansvar bevidst«, siger Sophie Løhde.

Venstre vil stadig indgå aftale med regeringen

Venstre ønsker dog fortsat at forhandle for at nå en aftale. Det fastslår de to ordfører. Troels Lund Poulsen henviser til, at Venstres formand, Jakob Ellemann-Jensen, i sidste uge fremlagde partiets tre hovedkrav til en aftale.

»Vi er så ansvarlige som opposition, at vi ønsker en aftale, hvis vi kan nå hinanden. Men nu må statsminister Mette Frederiksen forklare, om det den måde, man ønsker at forhandle på«, siger Troels Lund Poulsen.

Den interne mail kommer oven på en i forvejen hård kritik af S-regeringen fra både partier, borgmestre og KL for at tilbageholde centrale tal i forhandlingerne.

Flere kommunerne har påpeget, at de når frem til en langt højere regning til borgerne, end regeringen gør i sit udspil.

Regeringen mener på sin side, at tallene er retvisende, men har i flere omgange videresendt yderligere materiale til partier og kommuner.

Social- og indenrigsminister Astrid Krag har tidligere i forløbet beklaget over for Folketingets partier.

Tavshed i Statsministeriet

Statsministeriet vil ikke kommentere kritikken fra Venstre. Ministeriet henviser til Finansministeriet eller finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S).

Hverken Finansministeriet eller Social- og Indenrigsministeriet er vendt tilbage. Christian Rabjerg Madsen ønsker ikke at udtale sig ud over det, han har sagt til Jyllands-Posten.

Til avisen siger han, at mailen skal læses som et udtryk for, hvordan man kommer til at diskutere udligningspolitik fremfor proces.

