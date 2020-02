Wammen beklager uacceptabel angrebs-mail på Venstre

»Det er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det har den pågældende mail på ingen måde bidraget til«, siger finansministeren.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Finansminister Nicolai Wammen (S) har sendt en mail til de partier, der deltager i forhandlingerne om en reform af det kommunale udligningssystem.

I mailen, som Politiken har set, beklager Wammen en anden mail sendt fra Socialdemokratiets politik- og presseafdeling til flere medarbejdere i Socialdemokratiet og særlige rådgivere i Social- og indenrigs- og Finansministeriet, hvori partiet planlægger flere »angreb på Venstre«.

»Jyllands-Posten gengiver i dagens avis en e-mail fra Socialdemokratiets pressetjeneste, som jeg gerne vil beklage. Som jeg allerede har udtalt i medierne, vil jeg gerne over for jer understrege, at det ikke er en acceptabel tilgang til vores måde at forhandle med hinanden på«, skriver Nicolai Wammen til de øvrige partier og fortsætter:

»Det er regeringens opgave at sørge for et godt forhandlingsklima, og det har den pågældende mail på ingen måde bidraget til. Jeg lægger afgørende vægt på, at vi har et konstruktivt og fortroligt forhandlingsforum, og jeg håber, vi nu kan se fremad i de fortsatte forhandlinger om denne vigtige opgave for kommunerne og vores velfærd i Danmark«.

Fordækt dobbeltspil

Af mailen fra Socialdemokratiets presseafdeling fremgår det blandt andet, hvordan en særlig rådgiver i Finansministeriet skal hjælpe med at finde »historier på Venstre« på baggrund af blandt andet svar fra forhandlingerne i ministeriet.

Det sker samtidig med, at regeringen i offentligheden taler om vigtigheden af at lande en bred aftale om et nyt udligningssystem.

Socialdemokratiets angrebsplaner har fået Venstre til at beskylde regeringen for at køre dobbeltspil:

»Nu ser vi dette fordækte dobbeltspil, hvor man forhandler om en udligningsreform, samtidig med at man planlægger angreb på de partier, man skal indgå en aftale med. Nu må vi få en regering, der er sit ansvar bevidst«, siger politisk ordfører Sophie Løhde (V).

Venstre kræver, at statsminister Mette Frederiksen (S) sætter sig for bordenden i forhandlingerne.

Kritik af manglende beregninger

Venstres utilfredshed med regeringen er ikke ny.

Allerede på dagen, hvor social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) og skatteminister Morten Bødskov (S) præsenterede regeringens udspil, kritiserede Sophie Løhde, at regeringen ikke lagde konsekvenserne for hver enkelt kommune frem. I stedet handlede udspillet om de store linjer.

En kritik, som også flere S-borgmestre luftede, fordi de ikke kunne se, hvad udspillet ville betyde for netop deres kommune.

De tal kom sidenhen. Men det fremgik fortsat ikke, hvordan embedsværket var kommet frem til, hvor mange penge en given kommune skulle betale eller have. Løhde krævede de konkrete beregninger og analyser frem, før Venstre ville møde op til forhandlinger.

Efter endnu et par dage blev det så også lagt frem af regeringen, og Venstre mødte op hos finansminister Nicolai Wammen (S).