Ekspert: Få hundrede kroners indtægt per borger afgør, om hovedstadskommuner får millioner eller nul kroner

Udligningsreform

Udligningen skal sikre, at kommunerne har et nogenlunde ensartet serviceniveau, selvom nogle kommuner har større opgaver end andre. Det har derfor betydning for, hvor mange penge din kommune har - og måske også, hvor meget du skal betale i skat i din kommune, for flere borgmestre har varslet skattestigninger som konsekvens af reformen.

Lige nu går diskussionen primært på ændringen, og hvor mange penge kommunerne får yderligere eller skal afgive yderligere. Men der foregår allerede udligning i dag på 18 milliarder mellem kommunerne.

Beregningen af, hvem der skal betale, og hvem der skal modtage, er traditionelt sket ved, at man har set på, hvilke indtægter de enkelte kommuner har mulighed for at beskatte, og hvilke udgifter de vil have for at sikre et fornuftigt velfærdsniveau.

Men i sit reformforslag har Regeringen blandt andet en særlig pulje til udsatte kommuner i hovedstadsområdet, hvor der er indlagt en række andre kriterier.

Hovedstadspuljen er en ekstra pulje, som alle hovedstadskommunerne betaler ind til, for at sikre, at pengene bliver fordelt mellem de rigere kommuner i hovedstadsområdet og de fattigere.

Regeringen forhandler stadig med Venstre om udligningsreformen.

