Danmark modtager i weekenden igen kvoteflygtninge

I weekenden kommer de første kvoteflygtninge siden 2017 til Danmark.

Det skriver Altinget baseret på oplysninger fra Udlændingestyrelsen.

Ifølge Altinget er der tale om 16 kvoteflygtninge, der har opholdt sig i lejre i Tyrkiet.

At Danmark igen skulle tage imod kvoteflygtninge var et større tema i sommerens valgkamp.

Det er samtidig en del af det forståelsespapir, De Radikale, SF, Enhedslisten og Socialdemokratiet lavede forud for dannelsen af den socialdemokratiske regering.

Til Altinget siger udlændingeordfører for De Radikale Andreas Steenberg:

»Det er en god idé for Danmark at støtte op om FN's kvotesystem, fordi vi på den måde bekæmper menneskesmugling«.

»Kvotesystemet betyder, at flygtninge kan tage til FN-lejre og komme til Europa på den måde i stedet for at tage ud på en farlig rejse«.

Kvoteflygtninge er flygtninge, lande modtager gennem FN's flygtningesystem.

Dansk Folkeparti var store kritikere af beslutningen om igen at tage kvoteflygtninge og mente, at Socialdemokratiet brød sit løfte om en stram udlændingepolitik ved at gå med til igen at tage kvoteflygtninge.

Den tidligere VLAK-regering valgte at stoppe med at tage imod kvoteflygtninge i 2016.

ritzau