Alternativet bløder: Aldrig har partiet ligget så lavt i en meningsmåling

Alternativet ligger lavere end nogensinde i den nyeste meningsmåling fra Megafon. Ifølge valgforsker er det ikke game over for partiet, men det er »bestemt en meget udfordrende position«.

Da Josephine Fock tilbage i januar meldte sit kandidatur som politisk leder for Alternativet, sagde hun, at partiet var i krise. Hun henviste dengang til meningsmålinger, hvor partiet lå omkring spærregrænsen.

En måned efter hun overtog ledelsen, må partiet siges stadig at være i krise på vælgerfronten.

I den nyeste måling Megafon har lavet for TV 2 og Politiken, står Alternativet til at få 1,7 procent af stemmerne, hvilket gør det til den dårligste måling for partiet nogensinde. Alternativet blev målt første gang i marts 2015, dengang lå partiet på 1,8 procent af stemmerne.

I undersøgelsen, der er lavet blandt 1.065 danskere i alderen 18 år og opefter, er det dog vigtigt at tage højde for den statistiske usikkerhed, der ligger på 0,8 procent. Det betyder ifølge professor og valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet, at det er ikke statistisk sikkert at konkludere, at partiet er under spærregrænsen. Medregnes usikkerheden kan partiet ende på 2,5 procent, hvilket er over spærregrænsen. Det er dog statistisk sikkert, at Alternativet er gået tilbage siden valget, siger Rune Stubager.

»Det kræver ikke en uddannelsesbaggrund som min for at sige, at de er i ret alvorlige problemer«, siger Rune Stubager og fortsætter:

»Den dag Uffe Elbæk valgte at stoppe, det var der, partiets levedygtighed virkelig skulle testes. For når han var væk, vil der være nogen i stand til at fylde den meget store rolle, som han gjorde i partiet? Oven i det har de fået ballede med alle de her historier om Josephine Fock. Det vil for alle partier virkelig være et mareridtsscenarie«.

Personligt fnidder og politisk pres

Ifølge Rune Stubager gælder det for Alternativet om at få skabt ro internt, hvis de kan.

»Vi må regne med tre år til næste valg sådan cirka, derfor er det ikke game over, men det er bestemt en meget udfordrende position«, siger valgforskeren og peger på to områder, hvor Alternativet er udfordret.

»Alternativet er presset politisk set. De er trykket af, at de på ingen måde har den grønne dagsorden for sig selv, som de havde i 2015. De andre partier i den røde blok er også grønne nu, måske er de ikke helt så grønne, men det er ret tæt på. I virkeligheden er der måske også grænser for, hvor mange vælgere der vil være med helt ud, hvor det virkelig bliver grønt, men hvor det også begynder at koste på andre områder«, siger Rune Stubager.

Derudover har partiet også været i modvind med interne sager. Siden Josephine Fock blev valgt som politisk leder for Alternativet i februar, har partiprofiler forladt poster, der er blevet skiftet ud i ledelsen, og senest er Josephine Fock blevet beskyldt for aggressiv ledelsesstil med verbale overfusninger. Information har gennem anonyme kilder beskrevet tilfælde, hvor hun fysisk har rusket ansatte i partiet.

»De havde også det andet ben, hvor de ville gøre op med Christiansborg-fnidder. Men de er ved at rykke hovederne af hinanden internt med anonyme kilder, rygter og skidt og kanel. Det er jo præcis noget af det, mange vælgere i forvejen var trætte af hos andre partier«, siger Rune Stubager.

Josephine Fock ønsker ikke over for Politiken at kommentere hverken Megafons nyeste meningsmåling eller beskyldningerne mod hende.

I radioprogrammet Slotsholmen på DR’s P1 sagde Josephine Fock dog torsdag morgen, at hvis hun sad som dansk vælger nu, ville hun også tænke: »hold nu op, hvad har de gang i i Alternativet«.

Adspurgt om hun så ikke ville stemme på Alternativet, svarer Josephine Fock:

»Lige nu ville jeg have meget svært ved at have tillid til os som parti. Det vil jeg gerne erkende. Fuldstændig«.