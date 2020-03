Kommuner med mange udlændinge kan miste millioner på grund af forældede tal

Automatisk oplæsning

Det bygger på forældede tal, når politikerne på Christiansborg vil skære i tilskuddet til kommuner med mange udlændinge.

I de aktuelle forhandlinger om en ny udligning, der sender penge rundt mellem landets kommuner, står blandt andet Københavnsområdet, Aarhus og Odense til at miste penge, fordi det er vurderingen, at de overkompenseres for deres udgifter til gruppen af udlændinge. S-regeringen har foreslået en mindre beskæring af tilskuddet, men har siden accepteret et krav fra Venstre om en halvering af den samlede pulje, der i dag beløber sig til 5,2 milliarder kroner.

Imidlertid bygger den faglige analyse bag beslutningen primært på tal helt tilbage fra 2010. Dermed har analysen ikke nødvendigvis længere samme hold i virkeligheden, siger professor i kommunaløkonomi Kurt Houlberg fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive). Han er medforfatter til den analyse, der ligger til grund.

»Verden ser meget anderledes ud nu end i 2010. Derfor afspejler vores rapport ikke nødvendigvis, hvordan virkeligheden ser ud i dag«, siger han.

Tal med et årti på bagen

I 2018 anbefalede det såkaldte Finansieringsudvalg under Økonomi- og Indenrigsministeriet, at udlændingetilskuddet blev halveret.

Men den rapport bygger på en analyse fra 2014. Den hedder ’Kommunale udgifter på udlændingeområdet’ og blev udgivet af Kurt Houlberg og en kollega på det hedengange institut for kommuners og regioners analyse (Kora).

Og Kora-analysen fra 2014 bygger primært på oplysninger om kommunernes udgifter på udlændingeområdet i 2010. Dermed har det faglige grundlag næsten et årti på bagen.

Det kan have stor betydning. Ikke mindst kan den store tilstrømning af flygtninge i 2015 have ændret billedet af kommunernes udgifter.

»Der er under alle omstændigheder ting, som vil se anderledes ud end i dag. Der er kommet flere udlændinge, og de har delvist en anden profil«, siger Kurt Houlberg, der fremhæver, at mange er kommet fra Syrien og afrikanske lande.

Ifølge professoren er den bedste vurdering, at kommunernes nuværende udgifter er større end dengang i 2010.

»Udgifterne til udlændinge vil selvfølgelig være steget. Men det er svært at sætte tal på, hvor meget og hvad det betyder for integrationsudfordringerne«, siger Kurt Houlberg.

For mig er det et bevis på, at Venstre intet godt vil hovedstaden Frank Jensen (S), borgmester

Når politikerne skeler til analysen med tal fra 2010, er det naturligvis bedre end ingenting. Men en opdateret analyse havde været på sin plads, siger professor i økonomistyring Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet.

»Det er gamle data. Det er i et eller andet omfang problematisk. Man burde have lavet en grundigere analyse forfra. Man kunne trods alt bare have opdateret nogle analyser, sådan at den usikkerhed ikke have været der«, siger han.

Frank Jensen: Vi er en cash cow

Hvis tilskuddet til udlændinge halveres, kan Københavns Kommune miste et trecifret millionbeløb. Det vækker harme hos overborgmester Frank Jensen (S), der i en skriftlig kommentar retter sin kritik mod Venstre.

»Det er udtryk for, at partiet Venstre med lys og lygte leder efter forslag, der alene rammer socialdemokratiske kommuner og i særdeleshed København. Her betyder det åbenbart mindre, at den nye regning til København hviler på usikre tal«, siger Frank Jensen og fortsætter: »For mig er det et bevis på, at Venstre intet godt vil hovedstaden, at København for Venstre er en cash cow for resten af landet og intet andet«.

Høje-Taastrup Kommune kan miste et tocifret millionbeløb. Her fremhæver borgmester Michael Ziegler (K), at man blandt andet bruger penge på flere pædagoger og investeringer i de to udsatte boligområder med mange udlændinge, der af regeringen er blevet stemplet som hårde ghettoer.

»Hele den her omstilling kan blive slået i stykker, hvis nogen river tæppet væk under os. Det kræver investeringer, før vi kan se effekten«, siger han.