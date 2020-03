Politiske laboratorier, fællesdans og ni mandater: Fem nedslag i Alternativets historie

Alternativet blev skabt som det grønne politiske alternativ, men det har også været et parti med store op-og nedture. Læs her fem udvalgte nedslag i partiets historie.

»Kære alle sammen. I kender ikke mig. Jeg hedder Josephine Fock, og jeg har været ansat mange år i fagbevægelsen. Her ved min side står Uffe Elbæk jo, og ham kender I nok lidt bedre. Vi har inviteret jer her for at fortælle, at vi har stiftet et nyt parti: Alternativet«.