DF-medlemmer straffer tidligere københavner-borgmester

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

DF's medlemmer i hovedstaden valgte onsdag aften at sende partiets tidligere frontfigur ved kommunalvalget, Carl Christian Ebbesen, ned ad rangstigen. Det sker efter et elendigt kommunalvalg i København i 2017, skriver Altinget.

Ebbesen blev i 2013 DF's første borgmester, men han faldt efter en enkelt periode som kultur- og fritidsborgmester.

Det skete efter en meget usynlig valgkamp til Københavns Borgerrepræsentation, hvor partiet kun fik sølle 5 procent af stemmerne. Valgkampen kom ellers på et tidspunkt, hvor et af DF's favoritemner – den etniske bandekriminalitet – var et særdeles aktuelt problem i København.

Ved DF-mødet onsdag blev den detroniserede borgmester tilmed afsat som formand for partiets lille gruppe i Borgerrepræsentationen. Ny gruppeformand er Anna Hede.

Carl Christian Ebbesen arbejder for DF på Christiansborg og er som organisatorisk næstformand ret tæt på partiets egentlige ledelse.

Veteran bliver ny spidskandidat

Den nye spidskandidat for DF i København er veteranen Finn Rudaizky, mens andenpladsen gik til Lars Vestergaard, skriver Altinget.

Rudaizky var i 37 år medlem af Socialdemokratiet, men efter en periode som løsgænger blev han i 2008 medlem hos Dansk Folkeparti.

Finn Rudaizky blev i 2017 idømt ti dagbøder à 1.000 kroner for at have »viderebragt personfølsomme oplysninger« til medierne om terroristen Omar El-Hussein, der i 2015 dræbte to mennesker under angreb på Krudttønden og Københavns Synagoge.

Rudaizky blev derefter erklæret »ikke valgbar« af Valgbarhedsnævnet, og han måtte forlade såvel Borgerrepræsentationen som regionsrådet i Hovedstaden i nogle måneder, indtil han i november 2017 blev valgt ind igen.

Finn Rudaizky er med sine 77 år på alder med en amerikansk præsidentkandidat, men efter opfordringer fra DF-bestyrelsen i København besluttede Rudaizky på selve opstillingsmødet at gå efter at blive spidskandidat.

Mens Carl Christian Ebbesen har en mere teknokratisk stil, har Finn Rudaizky altid kommunikeret med fynd og klem. Vinderen udtrykker det således:

»Der er forskel i stil, og hvordan vi kommunikerer vores politik. Jeg går ind for en mere aktionspræget stil, og jeg lægger vægt på, at politikerne ikke kommer til at ligne embedsmænd«, siger Finn Rudaizky til Altinget efter sejren.