SF lægger afstand til Radikale: Vi vil ikke vælte regeringen Som det eneste parti i rød blok afviser SF at vælte regeringen eller ministre på klimadagsordenen.

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

»Vær parat til gå i breaking-mode derude: Min plan er ikke at vælte regeringen.

Sådan lyder det fra Pia Olsen Dyhr i sin tale til SF's landsmøde i Kolding. Dermed lægger SF formanden afstand til både De Radikale og Enhedslisten, der har truet med at vælte henholdsvis S-regeringen og klimaminister Dan Jørgensen (S), hvis ikke der klimahandles inden for bestemte datoer.

Men trusler er ikke vejen til politiske resultater, mener Pia Olsen Dyhr.

»Jeg tror faktisk på centrum-venstre, hvis vi alle sammen vil. Hvis vi respekterer hinandens forskelligheder. Hvis vi spiller hinanden gode«, siger Pia Olsen Dyhr til de omkring 500 deltagere, der har taget medbragt håndsprit og albuehilsner i brug for at holde coronavirus væk.

Uden at nævne nogle partier direkte advarer Pia Olsen Dyhr i talen mod, at 'vådeskud' og 'soloridt' kan stå i vejen for samarbejde, politik og resultater.

Udtalelserne falder samtidig med, at De Radikales leder Morten Østergaard lørdag har indrykket annoncer i flere af landets aviser. Her gentager han sin trussel om at vælte regeringen, hvis der ikke er en klimaaftale grundlovsdag.

ritzau