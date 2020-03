Regeringen varsler nye tiltag for at bremse coronasmitte

Automatisk oplæsning

Statsministeriet varsler nye tiltag for at inddæmme smitten med coronavirus i Danmark.

Det skriver Statsministeriet i en pressemeddelelse og indkalder samtidig til et pressemøde tirsdag formiddag.

Det fremgår ikke af pressemeddelelsen, hvilke tiltag der er tale om.

Blandt andre statsminister Mette Frederiksen (S) sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) og rigspolitichef Thorkild Fogde vil være til stede på pressemøde. Her vil der desuden blive orienteret om den seneste udvikling.

Også direktør for organisation og borgerservice i Udenrigsministeriet Erik Brøgger Rasmussen, direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm og direktør i Erhvervsstyrelsen Katrine Winding deltager.

Antallet af coronasmittede personer i Danmark fortsætter med at stige.

Tirsdag morgen er status, at 113 personer herhjemme er smittet med virusset. Det oplyser Styrelsen for Patientsikkerhed.

Mandag lød det, at 90 personer var smittet.

Coronavirus, eller Covid-19 som sygdommen kaldes, kan være årsag til milde forkølelser, men også til alvorlige infektioner i luftvejene. Den er dog primært farlig for ældre og svækkede borgere.

For at inddæmme smitten har de danske myndigheder siden fredag anbefalet, at arrangementer med over 1.000 mennesker aflyses.

1.119 personer er ifølge Statens Serum Institut blevet testet for coronasmitte, og 770 personer befinder sig i karantæne.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste mandag, at seks smittede personer er indlagt på sygehuse, men at »generelt har de det fint«.

ritzau