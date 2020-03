Rystet bagland: Elbæk og co. bør overdrage mandater Alternativets bagland opfordrer de fire afhoppere til at overlade pladsen i Folketinget til suppleanter.

Uffe Elbæk og de tre andre folketingsmedlemmer, som mandag forlod Alternativet for at blive løsgængere, bør have nok politisk pli til at overlade deres poster til suppleanter, mener dele af baglandet.

Efter at de fire har forladt partiet, står Torsten Gejl som eneste mand tilbage i Alternativet på Christiansborg efter flere uger med intern uro og personkonflikter.

I en udtalelse skriver Alternativet i Midt- og Vestjylland, at de respekterer de fire folketingsmedlemmers beslutning. Kredsbestyrelsen tilføjer dog:

»Det står imidlertid også lysende klart for os, at de folketingsmedlemmer, der nu har meldt sig ud, bør udvise den fornødne politiske pli og overlade deres poster til deres Alternative suppleanter«.

Bestyrelsen i Nordjyllands Storkreds, hvor den ene af afhopperne Susanne Zimmer er valgt, er rystede og kede af det. Bestyrelsen havde ønsket, at Susanne Zimmer havde taklet situationen anderledes.

»Vi beklager naturligvis, at Susanne som løsgænger tager sit mandat med, og vi havde håbet, at hun ville overdrage det til sin 1. suppleant, Anne-Louise Lopez Bøttger Rasmussen«, skriver storkredsbestyrelsen i en udtalelse.

»Især med blik på, at Susanne sidder i Folketinget på et tillægsmandat og med stemmer fra sine modkandidater i Nordjylland, samt fra Øst- og Midt-Vestjylland«.

Krisen i Alternativet begyndte, efter at Josephine Fock blev valgt som leder af baglandet. Hun havde dog ikke opbakning fra folketingsgruppen, som alle havde stemt på forhenværende politisk ordfører Rasmus Nordqvist.

Efterfølgende trådte anonyme kilder frem i dagbladet Information og beskyldte hende for at overfuse og ruske i folk. Det har hun selv afvist. Men hun har erkendt, at hun ikke var »den bedste version af sig selv«.

Lørdag udtrykte en splittet hovedbestyrelsen tillid til Josephine Fock som leder. Det fik flere medlemmer af hovedbestyrelsen samt partiets pressechef til at trække sig og senere de fire folketingsmedlemmer.

Et samlet bagland står dog sammen om at bakke Josephine Fock op.

»Alle storkredse bakker op om Josephine Fock, har jeg fået besked om«, siger Bina Seff, der er forperson i partiets kreds i Nordsjælland.

Forpersoner fra storkredsene har ifølge Bina Seff talt sammen mandag.

Gejl bliver i partiet

Torsten Gejl bliver ifølge sin storkreds ikke løsgænger. Om han forlader Christiansborg, er uvist.

Alternativets eneste tilbageværende politiker i Folketinget, Torsten Gejl, bliver ikke løsgænger.

Det mener Carsten Borup, forperson i Alternativet storkreds Østjylland, der er Gejls storkreds.

»Han forlader ikke Alternativet eller bliver løsgænger. Det er helt sikkert. Han giver ikke vores mandat til nogen andre«, siger Carsten Borup.

At det er »helt sikkert«, at Torsten Gejl ikke også bliver løsgænger, skyldes ifølge forpersonen i Østjylland, at Torsten Gejl selv tager afstand fra den måde, hans tidligere partikolleger forlod partiet på.

»Han er meget utvetydig i sin holdning til, hvad de andre har gjort. Det, synes han ikke, er okay«, siger Carsten Borup.

Han kan dog ikke afkræfte, at Gejl vil give sit folketingsmandat videre til en suppleant.

Men kan du afkræfte, at han forlader Folketinget?

»Det ved jeg ikke noget om. Det bliver jeg nødt til at høre ham om«, siger Carsten Borup.

Gejl skal tale om sin fremtid med sin storkreds tirsdag eller onsdag. Torsdag vil han fortælle offentligt, hvad han er kommet frem til.

»Vi skal høre Torsten, hvor han er henne, og hvordan han har det med det hele. Det er vi spændt på at høre«, siger forpersonen i Gejls storkreds.

En, der helt sikkert bliver i partiet, er Fanøs borgmester, Sofie Valbjørn, selv om hun i sidste uge truede med at forlade det.

»Jeg er selvfølgelig skuffet over, at folketingsmedlemmerne, der har trukket sig, ikke har kunnet bakke op om det valg, som er truffet i medlemsdemokratiet. Men det ændrer ikke noget ved min position«, siger hun til TV Syd.

