Regringen tager den helt store hammer frem: Tre politiske tiltag skal hjælpe erhvervslivet

Virksomheder kan vente med at betale moms og skat, og arrangører kan søge om kompensation for aflyste arrangementer.

Regeringen vil med tre tiltag holde hånden under dansk erhvervsliv, mens coronavirussen breder sig.

Sportsklubber, koncertarrangører, messecentre og andre, der har måttet aflyse arrangementer, kan søge en »rimelig« kompensation for deres tab.

Virksomheder kan få lov til midlertidigt at udskyde betalingsfristerne for moms, AM-bidrag og A-skat. I alt er regeringen klar til at holde samlet 125 milliarder kroner ude i virksomhederne for at sikre deres likviditet.

Og til sidst opretter regeringen en såkaldt coronaenhed, der sammen med erhvervslivet skal tale om, hvordan der ellers kan blive brug for at afhjælpe virksomhedernes problemer, i første omgang særligt i transport- og turistbranchen. Enheden skal også se på muligheden for at kompensere helt små virksomheder og selvstændige, hvor medarbejdere er hjemsendt i karantæne efter at have rejst i for eksempel Norditalien.

»Det er helt almindelige danskere, hvis arbejdspladser er i fare lige nu. Hvis virksomheder lukker ned, fordi kassen er tom, mens regninger stadigvæk kommer, så er det helt almindelige danskere, der mister deres arbejde«, siger finansminister Nicolai Wammen (S).

Mere på vej

Han understreger, at de tre initiativer ikke er regeringens samlede løsning for erhvervslivet.

»Det er den første bølge, der vil komme flere, og vi vil være meget lyttende over for, hvad erhvervslivet har af ønsker, ikke mindst i forhold til brancher, der er særligt udsatte«, siger Wammen.

»Hvis krisen bliver så dyb og rammer Danmark så hårdt, at der er brug for egentlige finanspolitiske lempelser, så er vi også parat til det, hvis situationen måtte opstå. Der er forskellige midler, man kan bringe i anvendelse – lige fra at sætte gang i offentlige byggerier til, at man kan stimulere det private forbrug«, fortsætter han.

Han vil endnu ikke spå om, hvad konsekvenserne samlet kan blive for dansk økonomi og erhvervsliv.

»Vi kan allerede nu se blandt andet inden for hotelbranchen, men også andre steder, at man er ramt utroligt hårdt. Det er for tidligt endnu at sige, hvilken konsekvens det vil kunne have, også i forhold til arbejdsløshed«, siger han.

Der er dog kun tale om et midlertidigt pusterum for virksomhederne, der senere på året skal betale det, de potentielt kommer til at skylde i skat og moms.

»Det, vi har foreslået i dag, er at tage den helt store hammer frem, når det gælder at skabe mere likviditet til virksomhederne. Man skal på et tidspunkt så igen betale det, man skal til staten«, siger Nicolai Wammen.

Jakob Ellemann-Jensen meddelte tirsdag i folketingssalen, at Venstre er klar til at bakke op om eventuelle tiltag.

»Venstre er klar til at bakke op om det, som myndigheder og regeringen mener, der skal til«, sagde V-formanden.