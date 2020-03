Statsministeren: Der vil komme svære situationer for alle nu

Automatisk oplæsning

Alvoren var ikke til at tage fejl af, da statsminister Mette Frederiksen (S) onsdag aften på et pressemøde fortalte om den seneste udvikling i forhold til coronavirussens indtog i Danmark.

»Det, jeg vil sige i aften, kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. Der vil komme svære situationer nu for rigtig mange borgere«, sagde hun og fortsatte med en opridsning af, hvor hurtigt virussen har spredt sig i Danmark.

»Antallet er mere end en tidobling siden mandag, da tallet var 35«, sagde hun og konkluderede:

»Det går for hurtigt nu«.

Overblik Nye tiltag Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem og foreløbig to uger fra fredag. Skoler og dagtilbud lukker. Alle indendørs kulturinstitutioner som biblioteker lukker foreløbigt i to uger fra fredag. Alle private institutioner, frivillige foreninger og trossamfund opfordres til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og foreløbig to uger frem. Alle private arbejdsgivere opfordres kraftigt til at sikre, at medarbejdere kan arbejde hjemmefra. Vis mere

Ifølge statsministeren står vi på »ubetrådt land«, men alles adfærd bliver afgørende, understregede hun. Hun tilføjede, at der er én ting, der virker imod smitten

»Og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget«.

Og så begyndte hun sin opremsning:

»Elever og studerende på alle uddannelsesinstitutioner sendes hjem nu. Og foreløbig to uger fra fredag. Alle indendørs kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud mv. lukker nu og foreløbigt to uger fra fredag. Alle private institutioner, frivillige foreninger, trossamfund opfordres kraftigt til at gøre det samme. Alle offentlige ansatte, der ikke varetager kritiske funktioner, sendes hjem fra arbejde fra fredag og foreløbig to uger frem«, lød det blandt andet.

Torsdag vil flere ministre holde pressemøder for at fortælle om situationen på hver deres ressortområde. Torsdag vil regeringen også fremsætte den hastelov i Folketinget, der skal gøre det muligt at forbyde større forsamlinger. Fra mandag bliver det forbudt at mødes mere end 100 personer.

Tidligere på dagen onsdag opfordrede Venstre-formand Jakob Ellemann-Jensen netop regeringen til at lave et egentligt forbud i stedet for den anbefaling eller opfordring, der indtil nu har været gældende.

»Vi kan ikke tillade os overfor arrangører at stille dem i en situation, hvor de – uden at have en medicinsk baggrund - skal træffe afgørelse om afholdelse af et arrangement«, sagde han til DR.

Den holdning deler han med Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige, De Konservative og Radikale Venstre, og regeringen ser derfor ud til at kunne finde flertal for hasteloven.

Understreger alvoren

Den seneste tid har regeringen præsenteret nye initiativer nærmest dagligt. Også tirsdag holdt Mette Frederiksen et pressemøde, hvor hun understregede situationens alvor.

»Hvis der er mange danskere, der går hen og bliver smittet, vil kapaciteten på de danske intensiv–afdelinger ikke kunne følge med«, sagde hun tirsdag.

Regeringens økonomiske ministre har desuden præsenteret initiativer, der skal holde hånden under dansk erhvervsliv. Virksomheder får blandt andet mulighed for at udskyde betaling af skat og moms for at styrke likviditeten og undgå afskedigelser af medarbejdere, og arrangører kan søge kompensation for aflyste arrangementer.