7 døgn med Josephine Fock: »Det er en vanvittig situation at vide, at folketings--medlemmerne sidder og drøfter, om de vil forlade partiet«

Josephine Fock har fået en ilddåb som leder af Alternativet. Siden hun 1. februar blev valgt af medlemmerne – men bestemt ikke af folketingsgruppen – er det sivet frem med historier om, hvordan hun skulle have opført sig grænseoverskridende over for personer omkring partiet. De værste beskyldninger går på, at hun har rusket i folk, hvilket Fock selv afviser. I starten af denne uge stod projektet Alternativet så helt i flammer. Her er 7 døgn i Josephine Focks liv.