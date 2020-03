Det ømme punkt: Coronaen er blevet Mette Frederiksens skæbne

Statsministeren, der ville lave politik i stedet for drift, står nu i spidsen for det mest afgørende statslige driftsprojekt siden Anden Verdenskrig.

Man vælger sjældent selv sin skæbne i politik.

Mette Frederiksen troede, at hun skulle ind i Statsministeriet med en fireårsplan i tasken om at udvide velfærden, begynde den grønne omstillings næste fase og gøre Danmark til et mere lige samfund.

Alt er nu forandret, efter at Mette Frederiksen tog det historiske skridt at lukke Danmarks grænser som konsekvens af coronapandemien.

»Vi står på ubetrådt land. Vi er i en situation, som ingen af os nogensinde har prøvet før«, sagde statsministeren.

Fireårsplanen blev revet til konfetti af coronakrisen. Arnes pension, udligningsreformen og alt det andet er ligegyldigt. Mette Frederiksen vil for eftertiden blive bedømt på de beslutninger, der træffes netop nu.

Coronakrisen vil definere 2020’erne på samme måde, som finanskrisen definerede 10’erne, 11. september satte dagsordenen for 00’erne, og Berlinmurens fald i positiv forstand dannede ramme om 1990’erne.

Statsministeren så sig selv som den, der skubbede driften af statsapparatet og en dagsorden drevet af de sager, der poppede op, til side og lagde et målrettet fokus på at flytte værdier til venstre.

»Driften er en nødvendig opgave, man ikke må tage let på, men det er ikke den vigtigste opgave. Det er at forandre, for det er det, politik handler om«, sagde hun her i Politiken for få måneder siden.

Mette Frederiksen har nu fået den mest kritiske statslige driftsopgave på hænderne, som nogen statsminister har haft, siden Erik Scavenius skulle få samarbejdspolitikken til at fungere under besættelsen.

Hvordan historien vil dømme Mette Frederiksen, afhænger i første omgang af, hvordan sundhedsvæsenet håndterer situationen, når den kommer ind i næste fase med mange plejekrævende smittede. Dernæst af håndteringen af den økonomiske krise, der synes klar til at rulle ind som virussens ækle tvilling.

Statsministerens foreløbige håndtering af coronakrisen har gjort det meste af Danmark til Mette Frederiksen-fans – i hvert fald midlertidigt.

»Kommer muligvis til at hade mig selv for dette tweet til næste valg, men jeg er tryg ved hende som statsminister i denne meget alvorlige tid«, skrev de konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, på Twitter.

Med sin alvorsfulde annoncering af nedlukningen, der var et manende trompetkald til nationalt sammenhold, samfundssind og borgerdyd, har Mette Frederiksen foreløbig samlet nationen til en fælles modstandskamp.

Det kan selvfølgelig på kort sigt ændre sig i den ustabile, uforudsigelige situation.

De første spæde pip om, hvordan myndighederne og landets øverste lægefaglige ekspertise så eklatant fejlbedømte risikoen for Danmark for få uger siden siden, er begyndt at dukke op.

Når coronakrisen er overstået, vil de stå i centrum.

De beslutninger, der bliver truffet nu, og alt det, der bliver sagt nu, vil engang i fremtiden blive målt og vejet, dissekeret i små stykker. Beredskabet vil blive gennemgået. Kommissioner vil evaluere. Var det rettidigt? Var det for lidt?

Når den lægefaglige og beredskabsmæssige diskussion er overstået, kommer de samfundsøkonomiske hjælpepakker, som finans- og erhvervsministeren har lanceret.

I Berlingske vurderer økonomer fra Danske Bank og Nordea, at væksten i Danmark vil falde til 0,5 procent i år. Det må betragtes som billigt sluppet, hvis det scenario holder stik – langt fra finanskrisens dramatiske konsekvenser. Men risikoen for en dybere depression lurer stadig.

Ingen kan sige, hvilken politisk virkelighed der gælder om tre måneder endsige ved næste valg.